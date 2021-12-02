https://ria.ru/20211202/popova-1761832361.html
Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе
Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе - РИА Новости, 02.12.2021
Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники в России, с родными людьми. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:02
2021-12-02T15:02
2021-12-02T15:19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
анна попова
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россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники в России, с родными людьми."Еще раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома в большие праздничные дни, привиться и провести новогодние праздники максимальное время на свежем воздухе", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что инфраструктура сейчас прекрасная – есть катки, парки, возможность кататься на лыжах, все делается, чтобы отдых был комфортным.При этом праздничные дни следует провести с любимыми родными людьми, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20211202/popova-1761828575.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, анна попова, общество, россия, коронавирус covid-19
15:02 02.12.2021 (обновлено: 15:19 02.12.2021)
Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе
Глава Роспотребнадзора Попова призвала провести новогодние праздники в своей стране