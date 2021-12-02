https://ria.ru/20211202/popova-1761832361.html

Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе

Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе - РИА Новости, 02.12.2021

Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники в России, с родными людьми. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:02

2021-12-02T15:02

2021-12-02T15:19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новый год

анна попова

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники в России, с родными людьми."Еще раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома в большие праздничные дни, привиться и провести новогодние праздники максимальное время на свежем воздухе", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что инфраструктура сейчас прекрасная – есть катки, парки, возможность кататься на лыжах, все делается, чтобы отдых был комфортным.При этом праздничные дни следует провести с любимыми родными людьми, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20211202/popova-1761828575.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, анна попова, общество, россия, коронавирус covid-19