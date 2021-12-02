https://ria.ru/20211202/popova-1761818392.html

Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний

Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний - РИА Новости, 02.12.2021

Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний

Удельный вес ковидных пневмоний снизился в этом году по сравнению с прошлым, тяжелых случаев также стало меньше, сообщила главный санитарный врач РФ Анна... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:17

2021-12-02T14:17

2021-12-02T14:26

распространение коронавируса

анна попова

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Удельный вес ковидных пневмоний снизился в этом году по сравнению с прошлым, тяжелых случаев также стало меньше, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Тот удельный вес, который есть, он уже поменял интенсивность и структуру этой волны. В отличие от волны прошлой осенью у нас первичный диагноз пневмонии в данном случае ставился каждому восьмому, каждому девятому пациенту, а в прошлом году это был каждый пятый, шестой пациент", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761817023.html

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анна попова, общество, здоровье - общество