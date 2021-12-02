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Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний
Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний - РИА Новости, 02.12.2021
Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний
Удельный вес ковидных пневмоний снизился в этом году по сравнению с прошлым, тяжелых случаев также стало меньше, сообщила главный санитарный врач РФ Анна... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:17
2021-12-02T14:26
распространение коронавируса
анна попова
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Удельный вес ковидных пневмоний снизился в этом году по сравнению с прошлым, тяжелых случаев также стало меньше, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Тот удельный вес, который есть, он уже поменял интенсивность и структуру этой волны. В отличие от волны прошлой осенью у нас первичный диагноз пневмонии в данном случае ставился каждому восьмому, каждому девятому пациенту, а в прошлом году это был каждый пятый, шестой пациент", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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анна попова, общество, здоровье - общество
14:17 02.12.2021 (обновлено: 14:26 02.12.2021)
 
Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний

Глава Роспотребнадзора Попова: удельный вес ковидных пневмоний в этом году снизился

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Удельный вес ковидных пневмоний снизился в этом году по сравнению с прошлым, тяжелых случаев также стало меньше, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"Тот удельный вес, который есть, он уже поменял интенсивность и структуру этой волны. В отличие от волны прошлой осенью у нас первичный диагноз пневмонии в данном случае ставился каждому восьмому, каждому девятому пациенту, а в прошлом году это был каждый пятый, шестой пациент", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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