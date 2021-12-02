https://ria.ru/20211202/popova-1761818392.html
Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний
Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний - РИА Новости, 02.12.2021
Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний
Удельный вес ковидных пневмоний снизился в этом году по сравнению с прошлым, тяжелых случаев также стало меньше, сообщила главный санитарный врач РФ Анна... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:17
2021-12-02T14:17
2021-12-02T14:26
распространение коронавируса
анна попова
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Удельный вес ковидных пневмоний снизился в этом году по сравнению с прошлым, тяжелых случаев также стало меньше, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Тот удельный вес, который есть, он уже поменял интенсивность и структуру этой волны. В отличие от волны прошлой осенью у нас первичный диагноз пневмонии в данном случае ставился каждому восьмому, каждому девятому пациенту, а в прошлом году это был каждый пятый, шестой пациент", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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анна попова, общество, здоровье - общество
14:17 02.12.2021 (обновлено: 14:26 02.12.2021)
Попова заявила о снижении удельного веса ковидных пневмоний
Глава Роспотребнадзора Попова: удельный вес ковидных пневмоний в этом году снизился