Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Тишковец: снег и до четырех градусов мороза ожидаются в Москве в четверг
В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.
В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.
На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.
На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.
Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.
Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.
Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.
Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.
На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.
На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.
Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.
Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.
Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.
Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.
В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.
На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.
Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.
Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.
На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.
Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.
Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.