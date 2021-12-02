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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода со снегом во второй половине дня и метель вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха опустится до минус 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:12
2021-12-02T08:12
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Облачная погода со снегом во второй половине дня и метель вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха опустится до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, утром с неустойчивыми прояснениями. Во второй половине дня, примерно, начиная с 15.00, пойдёт снег, к вечеру он будет усиливаться. К 18 часам слабая метель закружит. Небольшой дождь. Температура в столице минус 2 - минус 4, а в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер южный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
08:12 02.12.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Тишковец: снег и до четырех градусов мороза ожидаются в Москве в четверг

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнег на новогодней елке на Красной площади в Москве
Снег на новогодней елке на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Облачная погода со снегом во второй половине дня и метель вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха опустится до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная погода, утром с неустойчивыми прояснениями. Во второй половине дня, примерно, начиная с 15.00, пойдёт снег, к вечеру он будет усиливаться. К 18 часам слабая метель закружит. Небольшой дождь. Температура в столице минус 2 - минус 4, а в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер южный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

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В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

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На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

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Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

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На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

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Снег на новогодней елке на Красной площади в Москве
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Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

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1 из 8

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 8

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Снег в Москве идет весь день.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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