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Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.12.2021

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода со снегом во второй половине дня и метель вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха опустится до минус 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:12

2021-12-02T08:12

2021-12-02T08:12

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Облачная погода со снегом во второй половине дня и метель вечером ожидают москвичей в четверг, температура воздуха опустится до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, утром с неустойчивыми прояснениями. Во второй половине дня, примерно, начиная с 15.00, пойдёт снег, к вечеру он будет усиливаться. К 18 часам слабая метель закружит. Небольшой дождь. Температура в столице минус 2 - минус 4, а в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер южный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода