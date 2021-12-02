https://ria.ru/20211202/pobeg-1761934537.html

СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области

СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области - РИА Новости, 02.12.2021

СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области

Следователи начали проверку после побега заключенного из исправительной колонии в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T23:22

2021-12-02T23:22

2021-12-02T23:22

происшествия

самарская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

САМАРА, 2 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после побега заключенного из исправительной колонии в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее пресс-служба УФСИН по Самарской области сообщила, что в четверг из исправительной колонии №6 с выводного объекта совершил побег Радик Гайфутдинов, который был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.Прокуратура Самарской области также организовала проверку по факту побега осужденного, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

https://ria.ru/20211202/iznasilovanie-1761891508.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область, россия