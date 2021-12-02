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СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области
СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области - РИА Новости, 02.12.2021
СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области
Следователи начали проверку после побега заключенного из исправительной колонии в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T23:22
2021-12-02T23:22
2021-12-02T23:22
происшествия
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САМАРА, 2 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после побега заключенного из исправительной колонии в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее пресс-служба УФСИН по Самарской области сообщила, что в четверг из исправительной колонии №6 с выводного объекта совершил побег Радик Гайфутдинов, который был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.Прокуратура Самарской области также организовала проверку по факту побега осужденного, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
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происшествия, самарская область, россия
СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области
СК и прокуратура начали проверки после побега заключенного из колонии в Самарской области