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В Подмосковье из психбольницы сбежал мужчина, осужденный за убийство
В Подмосковье из психбольницы сбежал мужчина, осужденный за убийство - РИА Новости, 02.12.2021
В Подмосковье из психбольницы сбежал мужчина, осужденный за убийство
Из психиатрической больницы в подмосковном Чехове убежал мужчина, направленный на принудительное лечение за особо тяжкое преступление, его ищут, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:21
2021-12-02T14:21
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Из психиатрической больницы в подмосковном Чехове убежал мужчина, направленный на принудительное лечение за особо тяжкое преступление, его ищут, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Сотрудниками ГУМВД России по Московской области разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович, 1988 г.р., который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы, расположенной в г.о. Чехов, где проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.Приводятся его приметы: среднее телосложение, рост 170 см, короткая стрижка, оттопыренные ушные раковины, широкий нос и пухлая нижняя губа. Также у беглеца есть особые приметы: в районе шеи – шрам, на лице - угревая сыпь, на пальцах левой руки – тату "ВОЛК".По информации источника РИА Новости, Кутузов лечился в больнице после совершения убийства.
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чехов
московская область (подмосковье)
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происшествия, чехов, московская область (подмосковье)
14:21 02.12.2021
 
В Подмосковье из психбольницы сбежал мужчина, осужденный за убийство

Из психиатрической больницы в Чехове сбежал мужчина, осужденный за убийство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Из психиатрической больницы в подмосковном Чехове убежал мужчина, направленный на принудительное лечение за особо тяжкое преступление, его ищут, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"Сотрудниками ГУМВД России по Московской области разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович, 1988 г.р., который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы, расположенной в г.о. Чехов, где проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
Приводятся его приметы: среднее телосложение, рост 170 см, короткая стрижка, оттопыренные ушные раковины, широкий нос и пухлая нижняя губа. Также у беглеца есть особые приметы: в районе шеи – шрам, на лице - угревая сыпь, на пальцах левой руки – тату "ВОЛК".
По информации источника РИА Новости, Кутузов лечился в больнице после совершения убийства.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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ПроисшествияЧеховМосковская область (Подмосковье)
 
 
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