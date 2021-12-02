https://ria.ru/20211202/pobeg-1761820026.html

В Подмосковье из психбольницы сбежал мужчина, осужденный за убийство

В Подмосковье из психбольницы сбежал мужчина, осужденный за убийство - РИА Новости, 02.12.2021

В Подмосковье из психбольницы сбежал мужчина, осужденный за убийство

Из психиатрической больницы в подмосковном Чехове убежал мужчина, направленный на принудительное лечение за особо тяжкое преступление, его ищут, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:21

2021-12-02T14:21

2021-12-02T14:21

происшествия

чехов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Из психиатрической больницы в подмосковном Чехове убежал мужчина, направленный на принудительное лечение за особо тяжкое преступление, его ищут, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Сотрудниками ГУМВД России по Московской области разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович, 1988 г.р., который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы, расположенной в г.о. Чехов, где проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.Приводятся его приметы: среднее телосложение, рост 170 см, короткая стрижка, оттопыренные ушные раковины, широкий нос и пухлая нижняя губа. Также у беглеца есть особые приметы: в районе шеи – шрам, на лице - угревая сыпь, на пальцах левой руки – тату "ВОЛК".По информации источника РИА Новости, Кутузов лечился в больнице после совершения убийства.

https://ria.ru/20211122/prigovor-1760218297.html

чехов

московская область (подмосковье)

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происшествия, чехов, московская область (подмосковье)