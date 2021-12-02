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Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи - РИА Новости, 02.12.2021
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи
Геленджик, Новороссийск и Анапа, а также ряд других курортных территорий Краснодарского края оборудовали зимние пляжи для периода межсезонья, сообщила... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:49
2021-12-02T15:49
2021-12-02T15:49
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Геленджик, Новороссийск и Анапа, а также ряд других курортных территорий Краснодарского края оборудовали зимние пляжи для периода межсезонья, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона.Проект создания благоустроенных зон отдыха у моря был опробован в период межсезонья в 2020 году, тогда в Сочи было оборудовано 22, а в Анапе 10 зимних пляжей. В текущем году идею поддержали и другие приморские курорты."В Геленджике оборудуют 8 зимних пляжей, в Туапсинском районе – 11, в Темрюкском – 5, в Ейском – 3, в Новороссийске – 3, в Анапе – 8, в Сочи – 30", - сообщили в ведомстве.Всего в текущем зимнем сезоне на курортах Краснодарского края будет оборудовано 68 зимних пляжей.Зимой 2021-2022 на основных курортных территориях Краснодарского края будет работать около 1700 отелей, санаториев, пансионатов и других средств размещения на 206 тысяч мест. Прогнозируется, что средняя заполняемость основных курортных территорий региона составит около 57%. При этом в Сочи заполняемость отелей и гостиниц зимой достигает 70%, а в новогодние праздники превышает 90%.
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общество, краснодарский край, анапа, новороссийск, новости - туризм, туристы, туризм
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи для периода межсезонья