Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211202/plyazh-1761845751.html
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи - РИА Новости, 02.12.2021
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи
Геленджик, Новороссийск и Анапа, а также ряд других курортных территорий Краснодарского края оборудовали зимние пляжи для периода межсезонья, сообщила... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:49
2021-12-02T15:49
краснодарский край
общество
краснодарский край
анапа
новороссийск
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740871522_0:118:3071:1846_1920x0_80_0_0_5823e75a9187e5eea2862c3686dd38e9.jpg
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Геленджик, Новороссийск и Анапа, а также ряд других курортных территорий Краснодарского края оборудовали зимние пляжи для периода межсезонья, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона.Проект создания благоустроенных зон отдыха у моря был опробован в период межсезонья в 2020 году, тогда в Сочи было оборудовано 22, а в Анапе 10 зимних пляжей. В текущем году идею поддержали и другие приморские курорты."В Геленджике оборудуют 8 зимних пляжей, в Туапсинском районе – 11, в Темрюкском – 5, в Ейском – 3, в Новороссийске – 3, в Анапе – 8, в Сочи – 30", - сообщили в ведомстве.Всего в текущем зимнем сезоне на курортах Краснодарского края будет оборудовано 68 зимних пляжей.Зимой 2021-2022 на основных курортных территориях Краснодарского края будет работать около 1700 отелей, санаториев, пансионатов и других средств размещения на 206 тысяч мест. Прогнозируется, что средняя заполняемость основных курортных территорий региона составит около 57%. При этом в Сочи заполняемость отелей и гостиниц зимой достигает 70%, а в новогодние праздники превышает 90%.
https://ria.ru/20211202/plyazhi-1761788755.html
https://ria.ru/20211201/krasnodar-1761725044.html
краснодарский край
анапа
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740871522_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ab37d3c87921d927936b778022979f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, анапа, новороссийск, новости - туризм, туристы, туризм
15:49 02.12.2021
 
Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи

Геленджик, Новороссийск и Анапа благоустроили зимние пляжи для периода межсезонья

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Геленджик на Геленджикскую бухту
Вид на город Геленджик на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Геленджик, Новороссийск и Анапа, а также ряд других курортных территорий Краснодарского края оборудовали зимние пляжи для периода межсезонья, сообщила пресс-служба министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Проект создания благоустроенных зон отдыха у моря был опробован в период межсезонья в 2020 году, тогда в Сочи было оборудовано 22, а в Анапе 10 зимних пляжей. В текущем году идею поддержали и другие приморские курорты.
Отдыхающие на берегу Азовского моря в курортном городе Ейск - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
12:18Краснодарский край
Курорты Кубани увеличили количество зимних пляжей более чем в два раза
"В Геленджике оборудуют 8 зимних пляжей, в Туапсинском районе – 11, в Темрюкском – 5, в Ейском – 3, в Новороссийске – 3, в Анапе – 8, в Сочи – 30", - сообщили в ведомстве.
Всего в текущем зимнем сезоне на курортах Краснодарского края будет оборудовано 68 зимних пляжей.
Зимой 2021-2022 на основных курортных территориях Краснодарского края будет работать около 1700 отелей, санаториев, пансионатов и других средств размещения на 206 тысяч мест. Прогнозируется, что средняя заполняемость основных курортных территорий региона составит около 57%. При этом в Сочи заполняемость отелей и гостиниц зимой достигает 70%, а в новогодние праздники превышает 90%.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 21:15Краснодарский край
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАнапаНовороссийскНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии