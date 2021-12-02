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В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии
В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии
Предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии сейчас не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:03
2021-12-02T14:18
белоруссия
дмитрий песков
россия
борис ельцин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии сейчас не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции. По его мнению, единой валютой будет рубль, а эмиссионный центр должен быть независимым, так как Союз строится на равных принципах. Ранее Лукашенко также говорил, что когда еще подписывалось соглашение с первым президентом России Борисом Ельциным, речь шла о единой валюте, но имелось ввиду, что это будет некая третья валюта, а не российский или белорусский рубли. По его мнению, единой валютой будет рубль, а эмиссионный центр должен быть независимым, так как Союз строится на равных принципах."Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас, в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ - она не предусматривает введение единой валюты, поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось. Поэтому в данном случае речь идет о том, что это будет не некая денежная единица, гипотетически рассуждая. Предметных пока переговоров на этот счет нет. Интеграция между Россией и Белоруссией развивается естественным путем, таким образом, чтобы соответствовать уровню готовности и потребностей двух стран к дальнейшему продвижению. Со временем, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761760359.html
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белоруссия, дмитрий песков, россия, борис ельцин
13:03 02.12.2021 (обновлено: 14:18 02.12.2021)
 
В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии

Пресс-секретарь Путина Песков: переговоров о единой валюте России и Белоруссии не ведется

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии сейчас не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции. По его мнению, единой валютой будет рубль, а эмиссионный центр должен быть независимым, так как Союз строится на равных принципах. Ранее Лукашенко также говорил, что когда еще подписывалось соглашение с первым президентом России Борисом Ельциным, речь шла о единой валюте, но имелось ввиду, что это будет некая третья валюта, а не российский или белорусский рубли. По его мнению, единой валютой будет рубль, а эмиссионный центр должен быть независимым, так как Союз строится на равных принципах.
"Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас, в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ - она не предусматривает введение единой валюты, поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось. Поэтому в данном случае речь идет о том, что это будет не некая денежная единица, гипотетически рассуждая. Предметных пока переговоров на этот счет нет. Интеграция между Россией и Белоруссией развивается естественным путем, таким образом, чтобы соответствовать уровню готовности и потребностей двух стран к дальнейшему продвижению. Со временем, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем", - рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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