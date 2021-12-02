https://ria.ru/20211202/peskov-1761798916.html

В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии

В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии

Предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии сейчас не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:03

2021-12-02T13:03

2021-12-02T14:18

белоруссия

дмитрий песков

россия

борис ельцин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии сейчас не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции. По его мнению, единой валютой будет рубль, а эмиссионный центр должен быть независимым, так как Союз строится на равных принципах. Ранее Лукашенко также говорил, что когда еще подписывалось соглашение с первым президентом России Борисом Ельциным, речь шла о единой валюте, но имелось ввиду, что это будет некая третья валюта, а не российский или белорусский рубли. По его мнению, единой валютой будет рубль, а эмиссионный центр должен быть независимым, так как Союз строится на равных принципах."Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас, в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ - она не предусматривает введение единой валюты, поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось. Поэтому в данном случае речь идет о том, что это будет не некая денежная единица, гипотетически рассуждая. Предметных пока переговоров на этот счет нет. Интеграция между Россией и Белоруссией развивается естественным путем, таким образом, чтобы соответствовать уровню готовности и потребностей двух стран к дальнейшему продвижению. Со временем, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761760359.html

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белоруссия, дмитрий песков, россия, борис ельцин