https://ria.ru/20211202/peskov-1761796605.html

В Кремле прокомментировали размещение комплекса "Бастион" на Курилах

В Кремле прокомментировали размещение комплекса "Бастион" на Курилах - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле прокомментировали размещение комплекса "Бастион" на Курилах

Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:57

2021-12-02T12:57

2021-12-02T13:05

дмитрий песков

безопасность

матуа

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа."Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется нашим оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с верховным главнокомандующим. Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, принимаются ли решения о размещении военных комплексов с согласия президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/kurily-1761757479.html

матуа

россия

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дмитрий песков, безопасность, матуа, россия