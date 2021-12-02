Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/perevozki-1761872182.html
ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами
ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами - РИА Новости, 02.12.2021
ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами
Первая грузовая компания (ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:14
2021-12-02T17:14
новости компаний - экономика
первая грузовая компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758236515_0:286:3036:1994_1920x0_80_0_0_f1fc51ecd042e4eeaaec864c5b83adc3.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первая грузовая компания (ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью "КоммерсантЪ" генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Сергей Каратаев."Сейчас мы активно вкладываемся в фитинговые платформы. Наша задача — войти в топ-3 игроков в этом сегменте. Думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал он.По словам генерального директора ПГК, инвестиции в фитинговые платформы составят десятки миллиардов рублей."10 тысяч платформ — это порядка 30 миллиардов рублей. Контейнеров необходимо из расчета четыре штуки на одну платформу, то есть 40 тысяч. Если посчитать по 5 тысяч долларов за контейнер, получается порядка 200 миллионов долларов", - рассказал Каратаев.Компании, по его мнению, необходимо создать отдельный бизнес в контейнерных перевозках.Вместе с тем он отметил, что решения о строительстве собственных терминалов пока не принято.Также руководитель ПГК отметил, что будет выстроена целая взаимосвязь отношений с терминалами, экспедиторами, линиями, которых раньше в таком масштабе не было.Генеральный директор ПГК заявил, что компания и в дальнейшем будет стремиться выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.Также генеральный директор ПГК подчеркнул широкое использование цифровизации в работе с клиентами и грузами.
https://realty.ria.ru/20211115/scheben-1759110287.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758236515_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_961535d15fc46b6d48d4365606c9bf7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, первая грузовая компания
17:14 02.12.2021
 

ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первая грузовая компания (ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью "КоммерсантЪ" генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Сергей Каратаев.
"Сейчас мы активно вкладываемся в фитинговые платформы. Наша задача — войти в топ-3 игроков в этом сегменте. Думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал он.
Щебень - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 13:31
"Первая грузовая компания" тестирует перевозку щебня в цементовозах
По словам генерального директора ПГК, инвестиции в фитинговые платформы составят десятки миллиардов рублей.
"10 тысяч платформ — это порядка 30 миллиардов рублей. Контейнеров необходимо из расчета четыре штуки на одну платформу, то есть 40 тысяч. Если посчитать по 5 тысяч долларов за контейнер, получается порядка 200 миллионов долларов", - рассказал Каратаев.
Компании, по его мнению, необходимо создать отдельный бизнес в контейнерных перевозках.
"Мы должны создать отдельный бизнес в контейнерных перевозках. Это предполагает наличие не только платформ, но и самих контейнеров, терминальных комплексов (или долгосрочных отношений с терминалами), где наши грузопотоки будут обслуживаться, экспедирования, офиса в местах зарождения грузов, в том числе и в Китае, и договоров с контейнерными линиями и портами", - пояснил Каратаев.
Вместе с тем он отметил, что решения о строительстве собственных терминалов пока не принято.
"Решение пока не принято, но мы точно понимаем, что нам нужны терминалы — либо собственные, либо долгосрочные отношения с терминалами, чтобы мы могли нормально выстраивать логистику и обработку наших грузов", - отметил гендиректор.
Также руководитель ПГК отметил, что будет выстроена целая взаимосвязь отношений с терминалами, экспедиторами, линиями, которых раньше в таком масштабе не было.
"Для быстрого старта этот сегмент нужно развивать по-другому, а не как наш традиционный бизнес", - отметил Каратаев.
Генеральный директор ПГК заявил, что компания и в дальнейшем будет стремиться выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.
"У нас доля долгосрочных контрактов значимая — свыше 80%. А доля спотовых контрактов постоянно уменьшается. Мы ценим отношения с нашими клиентами и стараемся выстраивать их вдолгую. То есть стремимся к тому, чтобы наши контракты для обеих сторон были предсказуемыми как по ставкам, так и по объемам", - подчеркнул Каратаев.
Также генеральный директор ПГК подчеркнул широкое использование цифровизации в работе с клиентами и грузами.
 
Новости компаний - ЭкономикаПервая грузовая компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии