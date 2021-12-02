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ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами
ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами - РИА Новости, 02.12.2021
ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами
Первая грузовая компания (ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:14
2021-12-02T17:14
2021-12-02T17:14
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первая грузовая компания (ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью "КоммерсантЪ" генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Сергей Каратаев."Сейчас мы активно вкладываемся в фитинговые платформы. Наша задача — войти в топ-3 игроков в этом сегменте. Думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал он.По словам генерального директора ПГК, инвестиции в фитинговые платформы составят десятки миллиардов рублей."10 тысяч платформ — это порядка 30 миллиардов рублей. Контейнеров необходимо из расчета четыре штуки на одну платформу, то есть 40 тысяч. Если посчитать по 5 тысяч долларов за контейнер, получается порядка 200 миллионов долларов", - рассказал Каратаев.Компании, по его мнению, необходимо создать отдельный бизнес в контейнерных перевозках.Вместе с тем он отметил, что решения о строительстве собственных терминалов пока не принято.Также руководитель ПГК отметил, что будет выстроена целая взаимосвязь отношений с терминалами, экспедиторами, линиями, которых раньше в таком масштабе не было.Генеральный директор ПГК заявил, что компания и в дальнейшем будет стремиться выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.Также генеральный директор ПГК подчеркнул широкое использование цифровизации в работе с клиентами и грузами.
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новости компаний - экономика, первая грузовая компания
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости
. Первая грузовая компания
(ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью "КоммерсантЪ" генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Сергей Каратаев.
"Сейчас мы активно вкладываемся в фитинговые платформы. Наша задача — войти в топ-3 игроков в этом сегменте. Думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал он.
По словам генерального директора ПГК, инвестиции в фитинговые платформы составят десятки миллиардов рублей.
"10 тысяч платформ — это порядка 30 миллиардов рублей. Контейнеров необходимо из расчета четыре штуки на одну платформу, то есть 40 тысяч. Если посчитать по 5 тысяч долларов за контейнер, получается порядка 200 миллионов долларов", - рассказал Каратаев.
Компании, по его мнению, необходимо создать отдельный бизнес в контейнерных перевозках.
"Мы должны создать отдельный бизнес в контейнерных перевозках. Это предполагает наличие не только платформ, но и самих контейнеров, терминальных комплексов (или долгосрочных отношений с терминалами), где наши грузопотоки будут обслуживаться, экспедирования, офиса в местах зарождения грузов, в том числе и в Китае, и договоров с контейнерными линиями и портами", - пояснил Каратаев.
Вместе с тем он отметил, что решения о строительстве собственных терминалов пока не принято.
"Решение пока не принято, но мы точно понимаем, что нам нужны терминалы — либо собственные, либо долгосрочные отношения с терминалами, чтобы мы могли нормально выстраивать логистику и обработку наших грузов", - отметил гендиректор.
Также руководитель ПГК отметил, что будет выстроена целая взаимосвязь отношений с терминалами, экспедиторами, линиями, которых раньше в таком масштабе не было.
"Для быстрого старта этот сегмент нужно развивать по-другому, а не как наш традиционный бизнес", - отметил Каратаев.
Генеральный директор ПГК заявил, что компания и в дальнейшем будет стремиться выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.
"У нас доля долгосрочных контрактов значимая — свыше 80%. А доля спотовых контрактов постоянно уменьшается. Мы ценим отношения с нашими клиентами и стараемся выстраивать их вдолгую. То есть стремимся к тому, чтобы наши контракты для обеих сторон были предсказуемыми как по ставкам, так и по объемам", - подчеркнул Каратаев.
Также генеральный директор ПГК подчеркнул широкое использование цифровизации в работе с клиентами и грузами.