https://ria.ru/20211202/perevozki-1761872182.html

ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами

ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами - РИА Новости, 02.12.2021

ПГК намерена развивать контейнерные перевозки и обзавестись терминалами

Первая грузовая компания (ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:14

2021-12-02T17:14

2021-12-02T17:14

новости компаний - экономика

первая грузовая компания

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первая грузовая компания (ПГК) намерена развивать парк фитинговые платформы для контейнерных перевозок и обзавестись собственными терминалами, заявил в интервью "КоммерсантЪ" генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Сергей Каратаев."Сейчас мы активно вкладываемся в фитинговые платформы. Наша задача — войти в топ-3 игроков в этом сегменте. Думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал он.По словам генерального директора ПГК, инвестиции в фитинговые платформы составят десятки миллиардов рублей."10 тысяч платформ — это порядка 30 миллиардов рублей. Контейнеров необходимо из расчета четыре штуки на одну платформу, то есть 40 тысяч. Если посчитать по 5 тысяч долларов за контейнер, получается порядка 200 миллионов долларов", - рассказал Каратаев.Компании, по его мнению, необходимо создать отдельный бизнес в контейнерных перевозках.Вместе с тем он отметил, что решения о строительстве собственных терминалов пока не принято.Также руководитель ПГК отметил, что будет выстроена целая взаимосвязь отношений с терминалами, экспедиторами, линиями, которых раньше в таком масштабе не было.Генеральный директор ПГК заявил, что компания и в дальнейшем будет стремиться выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.Также генеральный директор ПГК подчеркнул широкое использование цифровизации в работе с клиентами и грузами.

https://realty.ria.ru/20211115/scheben-1759110287.html

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новости компаний - экономика, первая грузовая компания