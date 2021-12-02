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Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме
Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят на полях... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:45
2021-12-02T13:45
2021-12-02T15:42
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят на полях министерского заседания ОБСЕ.Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Накануне заседания Лавров заявил, что намерен обсудить с западными коллегами действия Киева в Донбассе. Блинкен сказал, что в ходе контактов с Лавровым призовет Россию "отвести военных от границы" с Украиной.Ранее в четверг Блинкен провел в Стокгольме встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Это вторая за год встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в случае встречи главы дипведомств могут обсудить подготовку контактов лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Песков также пояснил, что пока новостей по организации переговоров президентов нет. В Кремле надеются, что встреча двух президентов пройдет до конца года, скорее всего, по видеоконференцсвязи, но точной даты по-прежнему нет.
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в мире, сша, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия
13:45 02.12.2021 (обновлено: 15:42 02.12.2021)
Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме
В Стокгольме началась встреча главы МИД Лаврова и госсекретаря США Блинкена