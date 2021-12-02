Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html
Врачи рассказали, что на самом деле думают о будущем коронавируса
Врачи оценили вероятность скорого завершения пандемии - РИА Новости, 02.12.2021
Врачи рассказали, что на самом деле думают о будущем коронавируса
Большинство российских врачей считают, что в ближайшее время пандемия коронавируса не завершится. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компаний "Росгосстрах" и РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:31
2021-12-02T10:05
распространение коронавируса
ботсвана
юар
росгосстрах
евросоюз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b41b1fc6964dc6669dfe8a3642fd39ff.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Большинство российских врачей считают, что в ближайшее время пандемия коронавируса не завершится. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь", а также платформы "Доктор на работе".Как показало исследование, снижения заболеваемости COVID-19 ожидают только 11 процентов медиков, 42 процента прогнозируют незначительный рост числа пациентов, а 29 процентов — резкий скачок. Остальные респонденты (19 процентов) затруднились оценить будущее пандемии.Среди причин, мешающих победить инфекцию, участники опроса назвали отказ населения от прививок, ношения масок и самоизоляции после контактов с инфицированными, а также активное посещение общественных мест. Кроме того, врачи посетовали на недостаточную личную гигиену россиян.Они также отметили увеличение числа обращений с постковидными осложнениями — 63 процента респондентов сообщили о частных просьбах о реабилитации после перенесенного заболевания.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток, и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. По словам специалистов, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.На прошлой неделе ВОЗ провела экстренное заседание, на котором признала B.1.1.529 "вызывающим беспокойство" и присвоило ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. В ЮАР выявили около сотни заразившихся, отдельные случаи зарегистрировали уже в двух десятках стран — Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах. Многие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
ботсвана
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_131:0:2639:1881_1920x0_80_0_0_e3b9fb4d3ebb1cad0f89680dd56b289e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ботсвана, юар, росгосстрах, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:31 02.12.2021 (обновлено: 10:05 02.12.2021)
 
Врачи оценили вероятность скорого завершения пандемии

РБК: врачи не ожидают снижения уровня заболеваемости коронавирусом в ближайшее время

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Большинство российских врачей считают, что в ближайшее время пандемия коронавируса не завершится. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь", а также платформы "Доктор на работе".
Как показало исследование, снижения заболеваемости COVID-19 ожидают только 11 процентов медиков, 42 процента прогнозируют незначительный рост числа пациентов, а 29 процентов — резкий скачок. Остальные респонденты (19 процентов) затруднились оценить будущее пандемии.
Среди причин, мешающих победить инфекцию, участники опроса назвали отказ населения от прививок, ношения масок и самоизоляции после контактов с инфицированными, а также активное посещение общественных мест. Кроме того, врачи посетовали на недостаточную личную гигиену россиян.
Они также отметили увеличение числа обращений с постковидными осложнениями — 63 процента респондентов сообщили о частных просьбах о реабилитации после перенесенного заболевания.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток, и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. По словам специалистов, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
На прошлой неделе ВОЗ провела экстренное заседание, на котором признала B.1.1.529 "вызывающим беспокойство" и присвоило ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. В ЮАР выявили около сотни заразившихся, отдельные случаи зарегистрировали уже в двух десятках стран — Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах. Многие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаБотсванаЮАРРосгосстрахЕвросоюзЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
10:58На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой
10:56Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
10:54В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
10:51Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
10:50Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
10:50Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
10:48Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
10:43Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
10:40На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
10:36Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
10:36Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
10:30Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
10:26В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
10:24РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
10:22Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
10:19Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
10:18Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
10:18В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
10:14Политолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозиции
Лента новостейМолния
Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о РоссииНа Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбойМинск может нарастить численность армии, заявил ЛукашенкоВ Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил АксеновУкраинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций СШАЛукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные ученияЛебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские судыИз аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсыСамая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во ВладивостокНа "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧППострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублейИстязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет судСуд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата СамсоноваВ Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в РоссииРКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисамиВласти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦОсужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДОЭксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и БелоруссииВ Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кодаПолитолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозиции