https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html

Врачи рассказали, что на самом деле думают о будущем коронавируса

Врачи оценили вероятность скорого завершения пандемии - РИА Новости, 02.12.2021

Врачи рассказали, что на самом деле думают о будущем коронавируса

Большинство российских врачей считают, что в ближайшее время пандемия коронавируса не завершится. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компаний "Росгосстрах" и РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:31

2021-12-02T09:31

2021-12-02T10:05

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Большинство российских врачей считают, что в ближайшее время пандемия коронавируса не завершится. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь", а также платформы "Доктор на работе".Как показало исследование, снижения заболеваемости COVID-19 ожидают только 11 процентов медиков, 42 процента прогнозируют незначительный рост числа пациентов, а 29 процентов — резкий скачок. Остальные респонденты (19 процентов) затруднились оценить будущее пандемии.Среди причин, мешающих победить инфекцию, участники опроса назвали отказ населения от прививок, ношения масок и самоизоляции после контактов с инфицированными, а также активное посещение общественных мест. Кроме того, врачи посетовали на недостаточную личную гигиену россиян.Они также отметили увеличение числа обращений с постковидными осложнениями — 63 процента респондентов сообщили о частных просьбах о реабилитации после перенесенного заболевания.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток, и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. По словам специалистов, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.На прошлой неделе ВОЗ провела экстренное заседание, на котором признала B.1.1.529 "вызывающим беспокойство" и присвоило ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. В ЮАР выявили около сотни заразившихся, отдельные случаи зарегистрировали уже в двух десятках стран — Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах. Многие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.

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ботсвана, юар, росгосстрах, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии