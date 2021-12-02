https://ria.ru/20211202/otdykh-1761600863.html

Эксперты рассказали, какой отдых больше всего нравится мужчинам

Эксперты рассказали, какой отдых больше всего нравится мужчинам - РИА Новости, 02.12.2021

Эксперты рассказали, какой отдых больше всего нравится мужчинам

Эксперты выяснили, какой отдых предпочли мужчины в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T00:53

2021-12-02T00:53

2021-12-02T00:53

туризм

отдых

охота

республика карелия

камчатский край

новости - туризм

озера

мужчины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какой отдых предпочли мужчины в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Согласно результатам опроса, большинство — 39 процентов — любят рыбачить и охотиться во время отпуска. А каждый четвертый уверен, что нет ничего лучше, чем собраться мужской компанией и отправиться в горный поход.Нравится респондентам и ленивый отдых в санаториях: любителей релаксировать — 22 процента.А вот проводить отпуск у Карельских озер или покорять вершины вулканов на Камчатке готов не каждый. Среди опрошенных таких меньше десяти процентов.

https://ria.ru/20211126/uzbekistan-1760487845.html

республика карелия

камчатский край

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отдых, охота, республика карелия, камчатский край, новости - туризм, озера, мужчины, туристы, вулканы, туризм