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Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?

Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность? - РИА Новости, 02.12.2021

Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?

Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!

2021-12-02T14:00

2021-12-02T14:00

2021-12-02T14:00

не роскошь

экономика

общество

экономия

авто

осаго

страхование

подкаст

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Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО! audio/mpeg

Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО! audio/mpeg

Ян Хайцеэр и Антон Шапарин глубоко погружены в вопросы работы страхового рынка и готовы поделиться практическим опытом со слушателями.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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