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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211202/osago-1761674583.html
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность? - РИА Новости, 02.12.2021
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
2021-12-02T14:00
2021-12-02T14:00
не роскошь
экономика
общество
экономия
авто
осаго
страхование
подкаст
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Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
audio/mpeg
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
audio/mpeg
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин глубоко погружены в вопросы работы страхового рынка и готовы поделиться практическим опытом со слушателями.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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экономика, общество, экономия, авто, осаго, страхование, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 02.12.2021
 

Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?

Не роскошь
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин глубоко погружены в вопросы работы страхового рынка и готовы поделиться практическим опытом со слушателями.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьЭкономикаОбществоЭкономияАвтоОСАГОСтрахованиеПодкастЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
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