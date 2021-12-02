https://ria.ru/20211202/osago-1761674583.html
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность? - РИА Новости, 02.12.2021
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
2021-12-02T14:00
2021-12-02T14:00
2021-12-02T14:00
не роскошь
экономика
общество
экономия
авто
осаго
страхование
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761674760_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_3928a9624c8d0719cf48b6d5443aef83.png
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
audio/mpeg
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
audio/mpeg
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин глубоко погружены в вопросы работы страхового рынка и готовы поделиться практическим опытом со слушателями.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761674760_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f92b02254650e39eea885792428ef5e1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, экономия, авто, осаго, страхование, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?
Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!