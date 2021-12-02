https://ria.ru/20211202/opros-1761823407.html

Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе по "выделенке"

Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе по "выделенке" - РИА Новости, 02.12.2021

Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе по "выделенке"

Свыше 3 тысяч жителей Московской области приняли участие в опросе по организации выделенных полос для движения общественного транспорта, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:32

2021-12-02T14:32

2021-12-02T14:32

новости подмосковья

общество

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 3 тысяч жителей Московской области приняли участие в опросе по организации выделенных полос для движения общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Голосование проходит на региональном портале "Добродел" с 21 ноября по 5 декабря. На обсуждение вынесено 10 полос, которые предлагается организовать в 2022 году на участках с наибольшим пассажиропотоком в 8 городских округах Московской области."Активнее всего в голосовании принимают участие жители Домодедово, Ленинского городского округа и Мытищ. По результатам голосования выделенные полосы планируется включить в план обустройства на 2022 год", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.

https://ria.ru/20211129/dorogi-1761301839.html

мытищи

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общество, мытищи, московская область (подмосковье)