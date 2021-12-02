https://ria.ru/20211202/opek-1761900043.html

ОПЕК+ приняла решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки

ОПЕК+ приняла решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки - РИА Новости, 02.12.2021

ОПЕК+ приняла решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки

Участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе продолжать наращивать добычу нефти, говорится в специальном коммюнике по итогам... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:29

2021-12-02T18:29

2021-12-02T23:09

экономика

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе продолжать наращивать добычу нефти, говорится в специальном коммюнике по итогам министерского заседания альянса.В документе указано, что в январе 2022 года объемы вновь увеличатся на плановые 0,4 миллиона баррелей в сутки.Также альянс пролонгировал до конца июня будущего года действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи, как просили некоторые члены ОПЕК+.Эти страны должны представить свои планы по соблюдению договоренностей до 17 декабря.План изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи утвердили на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК в июне 2020 года.

https://ria.ru/20211123/opek-1760267745.html

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экономика, опек, цены на нефть