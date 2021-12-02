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ОПЕК+ приняла решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки
ОПЕК+ приняла решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки - РИА Новости, 02.12.2021
ОПЕК+ приняла решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки
Участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе продолжать наращивать добычу нефти, говорится в специальном коммюнике по итогам... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:29
2021-12-02T18:29
2021-12-02T23:09
экономика
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе продолжать наращивать добычу нефти, говорится в специальном коммюнике по итогам министерского заседания альянса.В документе указано, что в январе 2022 года объемы вновь увеличатся на плановые 0,4 миллиона баррелей в сутки.Также альянс пролонгировал до конца июня будущего года действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи, как просили некоторые члены ОПЕК+.Эти страны должны представить свои планы по соблюдению договоренностей до 17 декабря.План изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи утвердили на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК в июне 2020 года.
https://ria.ru/20211123/opek-1760267745.html
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экономика, опек, цены на нефть
18:29 02.12.2021 (обновлено: 23:09 02.12.2021)
ОПЕК+ приняла решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки
ОПЕК+ сохранила планы по восстановлению добычи в январе на плановые 400 тысяч баррелей
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе продолжать наращивать добычу нефти, говорится в специальном коммюнике по итогам министерского заседания альянса.
В документе указано, что в январе 2022 года объемы вновь увеличатся на плановые 0,4 миллиона баррелей в сутки.
Также альянс пролонгировал до конца июня будущего года действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи, как просили некоторые члены ОПЕК+.
Эти страны должны представить свои планы по соблюдению договоренностей до 17 декабря.
План изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи утвердили на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК
в июне 2020 года.