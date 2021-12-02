https://ria.ru/20211202/oon-1761934825.html

Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом

Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом - РИА Новости, 02.12.2021

Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом

Инцидент с вооруженным дробовиком мужчиной у штаб-квартиры ООН не имел отношения к терроризму, заявил журналистам глава управления спецопераций полиции... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T23:24

2021-12-02T23:24

2021-12-02T23:48

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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Инцидент с вооруженным дробовиком мужчиной у штаб-квартиры ООН не имел отношения к терроризму, заявил журналистам глава управления спецопераций полиции Нью-Йорка Гэрри Уидн."Мы начали диалог... Основываясь на заявлениях, которые он делал, мы поняли, что не похоже, что это относится к терроризму", - сказал Уидн.Как заявил первый замначальника полиции города Бенджамен Такер, прибыв на место происшествия служащие обнаружили мужчину, который держал дробовик под своей челюстью. У него также была сумка.

https://ria.ru/20211202/strelba-1761739312.html

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в мире, оон, нью-йорк (город)