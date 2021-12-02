https://ria.ru/20211202/oon-1761934825.html
Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом - РИА Новости, 02.12.2021
Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
Инцидент с вооруженным дробовиком мужчиной у штаб-квартиры ООН не имел отношения к терроризму, заявил журналистам глава управления спецопераций полиции... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T23:24
2021-12-02T23:24
2021-12-02T23:48
в мире
оон
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761922276_0:21:2870:1635_1920x0_80_0_0_2d9d49f2e024aa9282920e35560742ac.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Инцидент с вооруженным дробовиком мужчиной у штаб-квартиры ООН не имел отношения к терроризму, заявил журналистам глава управления спецопераций полиции Нью-Йорка Гэрри Уидн."Мы начали диалог... Основываясь на заявлениях, которые он делал, мы поняли, что не похоже, что это относится к терроризму", - сказал Уидн.Как заявил первый замначальника полиции города Бенджамен Такер, прибыв на место происшествия служащие обнаружили мужчину, который держал дробовик под своей челюстью. У него также была сумка.
https://ria.ru/20211202/strelba-1761739312.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761922276_229:206:2685:2048_1920x0_80_0_0_3237c0bdfb86c2460e75fd7f576c573e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, нью-йорк (город)
23:24 02.12.2021 (обновлено: 23:48 02.12.2021)
Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
Полиция Нью-Йорка: инцидент у штаб-квартиры ООН не связан с терроризмом