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Полиция сообщила о задержании вооруженного человека у штаб-квартиры ООН

Полиция сообщила о задержании вооруженного человека у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 02.12.2021

Полиция сообщила о задержании вооруженного человека у штаб-квартиры ООН

В Нью-Йорке задержали мужчину с дробовиком, который разгуливал около штаб-квартиры ООН, сообщил РИА Новости полицейский, находящийся в оцеплении. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T21:44

2021-12-02T21:44

2021-12-02T23:48

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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке задержали мужчину с дробовиком, который разгуливал около штаб-квартиры ООН, сообщил РИА Новости полицейский, находящийся в оцеплении."Все чисто", — сказал собеседник агентства.В полицейском управлении РИА Новости подтвердили, что подозреваемый находится под стражей. Как заявил журналистам глава управления спецопераций полиции Нью-Йорка Гэрри Уидн, инцидент не имел отношения к терроризму.Кроме того, первый замначальника полиции Бенджамен Такер уточнил, что, прибыв на место, силовики обнаружили мужчину, который держал дробовик под своей челюстью.В полиции уточнили, что этот человек приехал из Флориды, у него нет криминального прошлого.Ранее 2 декабря специальные службы оцепили квартал, где заметили вооруженного человека. Сообщений о том, что он выдвинул какие-либо требования, не поступало. Полиция попыталась вступить в диалог и через громкоговоритель просила положить оружие на землю.Как рассказали в пресс-службе ООН, никто из сотрудников организации не оказался в опасности в связи с инцидентом. Генсек Антониу Гутерриш находился в здании, уточнил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

нью-йорк (город)

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