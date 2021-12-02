https://ria.ru/20211202/oon-1761920134.html
Возле штаб-квартиры ООН заметили мужчину с дробовиком
Возле штаб-квартиры ООН заметили мужчину с дробовиком - РИА Новости, 02.12.2021
Возле штаб-квартиры ООН заметили мужчину с дробовиком
Вооруженный мужчина, предположительно с дробовиком, стоит у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в районе 42-й улицы и 1-й авеню, полиция попросила журналистов... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:21
2021-12-02T20:21
2021-12-02T22:12
в мире
оон
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761923807_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_969fc3934194a81ecb977d831b36f9e4.jpg
ООН, 2 дек - РИА Новости. Вооруженный мужчина, предположительно с дробовиком, стоит у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в районе 42-й улицы и 1-й авеню, полиция попросила журналистов отойти за 46-ю улицу, передает корреспондент РИА Новости.На месте появились кинологи с собаками.Полиция пытается установить диалог с вооруженным мужчиной напротив штаб-квартиры ООН, предположительно, у него дробовик, сообщили РИА Новости в полиции города."В такого рода ситуациях сотрудники всегда прибывают на место и пытаются установить диалог с человеком. Таков протокол. Так происходит и сейчас", - сказал собеседник агентства.По его словам, у мужчины, "вероятно, дробовик".Отвечая на вопрос о том, не является ли вооруженный дипломатом, собеседник агентства ответил, что "нет информации". В полиции указали, что также не располагают информацией о том, выдвигал ли он какие-то требования.Собеседник не ответил на вопрос, рассматривает ли полиция происходящее, как теракт.
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761923807_197:0:2924:2045_1920x0_80_0_0_ee26527c1eb34e4c07af1807da265c17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, нью-йорк (город)
20:21 02.12.2021 (обновлено: 22:12 02.12.2021)
Возле штаб-квартиры ООН заметили мужчину с дробовиком
Штаб-квартиру ООН оцепили из-за вооруженного дробовиком мужчины
ООН, 2 дек - РИА Новости. Вооруженный мужчина, предположительно с дробовиком, стоит у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в районе 42-й улицы и 1-й авеню, полиция попросила журналистов отойти за 46-ю улицу, передает корреспондент РИА Новости.
На месте появились кинологи с собаками.
Полиция пытается установить диалог с вооруженным мужчиной напротив штаб-квартиры ООН
, предположительно, у него дробовик, сообщили РИА Новости в полиции города.
"В такого рода ситуациях сотрудники всегда прибывают на место и пытаются установить диалог с человеком. Таков протокол. Так происходит и сейчас", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у мужчины, "вероятно, дробовик".
Отвечая на вопрос о том, не является ли вооруженный дипломатом, собеседник агентства ответил, что "нет информации". В полиции указали, что также не располагают информацией о том, выдвигал ли он какие-то требования.
Собеседник не ответил на вопрос, рассматривает ли полиция происходящее, как теракт.