https://ria.ru/20211202/oon-1761920134.html

Возле штаб-квартиры ООН заметили мужчину с дробовиком

Возле штаб-квартиры ООН заметили мужчину с дробовиком - РИА Новости, 02.12.2021

Возле штаб-квартиры ООН заметили мужчину с дробовиком

Вооруженный мужчина, предположительно с дробовиком, стоит у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в районе 42-й улицы и 1-й авеню, полиция попросила журналистов... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:21

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ООН, 2 дек - РИА Новости. Вооруженный мужчина, предположительно с дробовиком, стоит у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в районе 42-й улицы и 1-й авеню, полиция попросила журналистов отойти за 46-ю улицу, передает корреспондент РИА Новости.На месте появились кинологи с собаками.Полиция пытается установить диалог с вооруженным мужчиной напротив штаб-квартиры ООН, предположительно, у него дробовик, сообщили РИА Новости в полиции города."В такого рода ситуациях сотрудники всегда прибывают на место и пытаются установить диалог с человеком. Таков протокол. Так происходит и сейчас", - сказал собеседник агентства.По его словам, у мужчины, "вероятно, дробовик".Отвечая на вопрос о том, не является ли вооруженный дипломатом, собеседник агентства ответил, что "нет информации". В полиции указали, что также не располагают информацией о том, выдвигал ли он какие-то требования.Собеседник не ответил на вопрос, рассматривает ли полиция происходящее, как теракт.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, нью-йорк (город)