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Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека
Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека - РИА Новости, 02.12.2021
Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека
Сотрудникам ООН предписано укрыться на местах на фоне ситуации с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры, следует из письма пресс-службы организации. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:52
2021-12-02T19:52
2021-12-02T20:05
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ООН, 2 дек - РИА Новости. Сотрудникам ООН предписано укрыться на местах на фоне ситуации с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры, следует из письма пресс-службы организации.Всем сотрудникам и делегатам штаб-квартиры предлагается укрыться на месте.Над зоной оцепления барражирует вертолет, передаёт корреспондент РИА Новости. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к мужчине, который ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.
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Полиция у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Зона у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, к зданию прибыли полицейские, передает корреспондент РИА Новости
2021-12-02T19:52
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, оон, нью-йорк (город), видео
Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека
ООН, 2 дек - РИА Новости. Сотрудникам ООН предписано укрыться на местах на фоне ситуации с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры, следует из письма пресс-службы организации.
2021-12-02T19:52
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PT0M17S
19:52 02.12.2021 (обновлено: 20:05 02.12.2021)
Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека
Сотрудников ООН призвали укрыться из-за вооруженного человека у штаб-квартиры в Нью-Йорке