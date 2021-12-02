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Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека

Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека - РИА Новости, 02.12.2021

Сотрудников ООН в Нью-Йорке призвали укрыться из-за вооруженного человека

Сотрудникам ООН предписано укрыться на местах на фоне ситуации с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры, следует из письма пресс-службы организации. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:52

2021-12-02T19:52

2021-12-02T20:05

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нью-йорк (город)

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ООН, 2 дек - РИА Новости. Сотрудникам ООН предписано укрыться на местах на фоне ситуации с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры, следует из письма пресс-службы организации.Всем сотрудникам и делегатам штаб-квартиры предлагается укрыться на месте.Над зоной оцепления барражирует вертолет, передаёт корреспондент РИА Новости. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к мужчине, который ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.

нью-йорк (город)

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Полиция у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Зона у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, к зданию прибыли полицейские, передает корреспондент РИА Новости 2021-12-02T19:52 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, нью-йорк (город), видео