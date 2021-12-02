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Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН

Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 02.12.2021

Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН

У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен, рассказали РИА Новости в полицейском управлении. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:19

2021-12-02T19:19

2021-12-02T21:25

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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек — РИА Новости. У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен, рассказали РИА Новости в полицейском управлении. "Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню", — сказал собеседник агентства.Позже в ведомстве предположили, что при нем дробовик. Пока неясно, собирается ли он выдвигать какие-либо требования, силовики пытаются вступить с ним в диалог. Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет. Сотрудников ООН попросили укрыться, никто из служащих не находится в опасности в связи с инцидентом, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш сейчас в здании, уточнил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов. Автомобилисты могут воспользоваться выездом на 42-й улицу.Как сообщал корреспондент агентства, рядом с оградой подозрительный человек ходит взад и вперед. Из громкоговорителей стражей порядка прозвучали призывы: "Опустите это на землю".Улицу напротив здания офиса всемирной организации перекрыли, на место прибыли силовики в штурмовой экипировке. Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.

https://ria.ru/20210215/httpswwwtmzcom-1597470733.html

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Полиция у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Зона у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, к зданию прибыли полицейские, передает корреспондент РИА Новости 2021-12-02T19:19 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, оон, нью-йорк (город)