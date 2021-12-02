https://ria.ru/20211202/oon-1761910551.html
Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН
Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН
У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен, рассказали РИА Новости в полицейском управлении. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:19
2021-12-02T19:19
2021-12-02T21:25
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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек — РИА Новости. У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен, рассказали РИА Новости в полицейском управлении. "Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню", — сказал собеседник агентства.Позже в ведомстве предположили, что при нем дробовик. Пока неясно, собирается ли он выдвигать какие-либо требования, силовики пытаются вступить с ним в диалог. Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет. Сотрудников ООН попросили укрыться, никто из служащих не находится в опасности в связи с инцидентом, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш сейчас в здании, уточнил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов. Автомобилисты могут воспользоваться выездом на 42-й улицу.Как сообщал корреспондент агентства, рядом с оградой подозрительный человек ходит взад и вперед. Из громкоговорителей стражей порядка прозвучали призывы: "Опустите это на землю".Улицу напротив здания офиса всемирной организации перекрыли, на место прибыли силовики в штурмовой экипировке. Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.
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РИА Новости
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Полиция у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Зона у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, к зданию прибыли полицейские, передает корреспондент РИА Новости
2021-12-02T19:19
true
PT0M17S
РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, оон, нью-йорк (город)
19:19 02.12.2021 (обновлено: 21:25 02.12.2021)
Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН
Полиция Нью-Йорка сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН
НЬЮ-ЙОРК, 2 дек — РИА Новости.
У штаб-квартиры ООН
в Нью-Йорке
обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен, рассказали РИА Новости в полицейском управлении.
"Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню", — сказал собеседник агентства.
Позже в ведомстве предположили, что при нем дробовик. Пока неясно, собирается ли он выдвигать какие-либо требования, силовики пытаются вступить с ним в диалог.
Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет.
Сотрудников ООН попросили укрыться, никто из служащих не находится в опасности в связи с инцидентом, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш сейчас в здании, уточнил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов. Автомобилисты могут воспользоваться выездом на 42-й улицу.
"Наши службы безопасности в координации с нью-йоркской полицией открыли вход со стороны 46-й улицы для всех находящихся в здании, которым, как мы считаем, безопасно пользоваться", — рассказал Дюжаррик на брифинге.
Как сообщал корреспондент агентства, рядом с оградой подозрительный человек ходит взад и вперед. Из громкоговорителей стражей порядка прозвучали призывы: "Опустите это на землю".
Улицу напротив здания офиса всемирной организации перекрыли, на место прибыли силовики в штурмовой экипировке. Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.