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Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного
Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного - РИА Новости, 02.12.2021
Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного
Первая авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, на место прибыли полицейские в штурмовой экипировке, передает... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:04
2021-12-02T19:04
2021-12-02T19:13
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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Первая авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, на место прибыли полицейские в штурмовой экипировке, передает корреспондент РИА Новости.Рядом с оградой здания штаб-квартиры находится один человек, который ходит из стороны в сторону.Из громкоговорителей полицейских были слышны призывы "опустите это на землю".Движение по Первой авеню напротив штаб-квартиры перекрыто, прохожих также не пропускают.
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в мире, оон, нью-йорк (город)
19:04 02.12.2021 (обновлено: 19:13 02.12.2021)
Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного
Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного