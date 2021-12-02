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Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного

Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного - РИА Новости, 02.12.2021

Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного

Первая авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, на место прибыли полицейские в штурмовой экипировке, передает... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:04

2021-12-02T19:04

2021-12-02T19:13

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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Первая авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцеплена из-за неизвестного, на место прибыли полицейские в штурмовой экипировке, передает корреспондент РИА Новости.Рядом с оградой здания штаб-квартиры находится один человек, который ходит из стороны в сторону.Из громкоговорителей полицейских были слышны призывы "опустите это на землю".Движение по Первой авеню напротив штаб-квартиры перекрыто, прохожих также не пропускают.

нью-йорк (город)

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в мире, оон, нью-йорк (город)