https://ria.ru/20211202/onkologiya-1761850067.html

Минздрав предупредил о риске роста числа онкобольных через несколько лет

Минздрав предупредил о риске роста числа онкобольных через несколько лет - РИА Новости, 02.12.2021

Минздрав предупредил о риске роста числа онкобольных через несколько лет

Выявлять онкологические заболевания стали реже из-за пандемии коронавируса, поэтому через пару лет возможен рост случаев онкозаболеваний в запущенных формах и... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:58

2021-12-02T15:58

2021-12-02T15:58

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Выявлять онкологические заболевания стали реже из-за пандемии коронавируса, поэтому через пару лет возможен рост случаев онкозаболеваний в запущенных формах и сокращение жизни больных раком, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина."Сегодня мы имеем снижение выявляемости, как в абсолютных цифрах, так, соответственно, и в частоте. Соответственно, мы с вами получим через 1-2 года изменение показателя федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в ухудшение... Первое - мы получим выявление в более запущенных формах, и второе - мы получим сокращение количества лет жизни наших пациентов со злокачественными новообразованиями", - сказала Каракулина на круглом столе на тему "Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний органов пищеварения в Российской Федерации: как достичь целей?".Она отметила, что из-за пандемии коронавируса приостанавливалось проведение диспансеризации и профосмотров, поэтому плановые показатели по охвату населения профилактическими мероприятиями были снижены, но даже в этих условиях 12 субъектов их не достигли.

https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757745575.html

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