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В столичном регионе Франции выявили случай заражения омикрон-штаммом
В столичном регионе Франции выявили случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 02.12.2021
В столичном регионе Франции выявили случай заражения омикрон-штаммом
Случай заражения штаммом "омикрон" обнаружен в столичном регионе Франции Иль-де-Франс , сообщило Региональное управление здравоохранения региона (ARS). РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:09
2021-12-02T12:09
2021-12-02T12:09
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Случай заражения штаммом "омикрон" обнаружен в столичном регионе Франции Иль-де-Франс , сообщило Региональное управление здравоохранения региона (ARS).Ранее официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь сообщил, что во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон"."Путешественник, проживающий в департаменте Сена и Марна, дал положительный результат на COVID, когда он вышел из самолета 25 ноября по возвращению из Нигерии. Секвенирование образца показало, что в среду, 1 декабря, этот человек был носителем варианта "омикрон", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что "омикрон" обнаружен у мужчины 50-60 лет, у которого не было никаких симптомов.Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" во Франции был подтвержден в заморском регионе Реюньон.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, франция, воз, здоровье - общество, иль-де-франс, коронавирусы, коронавирус covid-19
В столичном регионе Франции выявили случай заражения омикрон-штаммом
В столичном регионе Франции Иль-де-Франс выявили случай заражения омикрон-штаммом