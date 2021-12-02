https://ria.ru/20211202/okhotnik-1761744702.html
На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе
На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе - РИА Новости, 02.12.2021
На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе
Охотник в районе села Усть-Белая на Чукотке перевернулся на снегоходе и погиб, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T06:15
2021-12-02T06:15
2021-12-02T06:15
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Охотник в районе села Усть-Белая на Чукотке перевернулся на снегоходе и погиб, сообщает региональное УМВД РФ.Установлено, что трое местных жителей отправились на охоту в район реки Вакарево. Двое мужчин отъехали, а третий остался в палатке. Когда они вернулись, то увидели, что их товарища и снегохода нет. Мужчины отправились на его поиски и обнаружили труп в нескольких километрах от палатки.Установлено, что погибший не имел прав на управление снегоходной техникой. Проводится проверка.
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происшествия, владивосток, чукотка, умвд рф, россия
На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе
Охотник в районе села Усть-Белая на Чукотке погиб, перевернувшись на снегоходе