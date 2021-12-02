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На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе
На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе - РИА Новости, 02.12.2021
На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе
Охотник в районе села Усть-Белая на Чукотке перевернулся на снегоходе и погиб, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T06:15
2021-12-02T06:15
происшествия
владивосток
чукотка
умвд рф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Охотник в районе села Усть-Белая на Чукотке перевернулся на снегоходе и погиб, сообщает региональное УМВД РФ.Установлено, что трое местных жителей отправились на охоту в район реки Вакарево. Двое мужчин отъехали, а третий остался в палатке. Когда они вернулись, то увидели, что их товарища и снегохода нет. Мужчины отправились на его поиски и обнаружили труп в нескольких километрах от палатки.Установлено, что погибший не имел прав на управление снегоходной техникой. Проводится проверка.
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происшествия, владивосток, чукотка, умвд рф, россия
06:15 02.12.2021
 
На Чукотке охотник погиб, перевернувшись на снегоходе

Охотник в районе села Усть-Белая на Чукотке погиб, перевернувшись на снегоходе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на снегоходе
Мужчина на снегоходе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Охотник в районе села Усть-Белая на Чукотке перевернулся на снегоходе и погиб, сообщает региональное УМВД РФ.
"К участковому уполномоченному полиции в селе Усть-Белая обратились местные жители и сообщили, что в 120 километрах от населенного пункта 39-летний водитель снегохода не справился с управлением и перевернулся, от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Установлено, что трое местных жителей отправились на охоту в район реки Вакарево. Двое мужчин отъехали, а третий остался в палатке. Когда они вернулись, то увидели, что их товарища и снегохода нет. Мужчины отправились на его поиски и обнаружили труп в нескольких километрах от палатки.
Установлено, что погибший не имел прав на управление снегоходной техникой. Проводится проверка.
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