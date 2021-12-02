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ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев

ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев - РИА Новости, 02.12.2021

ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев

ОДКБ работает над подготовкой гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:18

2021-12-02T09:18

2021-12-02T09:18

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кабул (город)

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одкб

россия

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ОДКБ работает над подготовкой гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.Он добавил, что в рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру с целью выявления и анализа признаков возникновения и развития кризисных ситуаций.В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211201/afganistan-1761579409.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, одкб, россия, мохаммад хасан ахунд