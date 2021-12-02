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ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев
ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев - РИА Новости, 02.12.2021
ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев
ОДКБ работает над подготовкой гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:18
2021-12-02T09:18
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
одкб
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ОДКБ работает над подготовкой гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.Он добавил, что в рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру с целью выявления и анализа признаков возникновения и развития кризисных ситуаций.В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211201/afganistan-1761579409.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, одкб, россия, мохаммад хасан ахунд
09:18 02.12.2021
 
ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев

ОДКБ работает над подготовкой гуманитарной помощи для возможных беженцев из Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ОДКБ работает над подготовкой гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.
"Прорабатываются меры по созданию запасов материальных средств для обеспечения высокой готовности Коллективных сил и выполнения гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев. Вопросы беженцев и миграционных потоков из Афганистана были предметно рассмотрены в ходе последнего заседания Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией", - заявил Агасандян.
Он добавил, что в рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру с целью выявления и анализа признаков возникновения и развития кризисных ситуаций.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 09:30
Россия готовит поставку еще одной партии гуманитарной помощи в Афганистан
 
В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанОДКБРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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