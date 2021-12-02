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ОБСЕ находится в удручающем состоянии, заявил Лавров
ОБСЕ находится в удручающем состоянии, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021
ОБСЕ находится в удручающем состоянии, заявил Лавров
ОБСЕ сегодня находится в удручающем состоянии, став заложником блоковой дисциплины ЕС и НАТО, погрязла в мелкотемье, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:14
2021-12-02T13:24
обсе
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. ОБСЕ сегодня находится в удручающем состоянии, став заложником блоковой дисциплины ЕС и НАТО, погрязла в мелкотемье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.По его словам, нет продвижения ключевой задачи, стоящей перед ОБСЕ, - укрепления безопасности, в основе которой лежит сотрудничество, а не конфронтация."Сегодня ОБСЕ находится в удручающем состоянии, она стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах - правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности", - сказал Лавров.Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.
https://ria.ru/20210414/donbass-1728300686.html
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обсе, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:14 02.12.2021 (обновлено: 13:24 02.12.2021)
 
ОБСЕ находится в удручающем состоянии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ОБСЕ находится в удручающем состоянии и погрязла в мелкотемье

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. ОБСЕ сегодня находится в удручающем состоянии, став заложником блоковой дисциплины ЕС и НАТО, погрязла в мелкотемье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
По его словам, нет продвижения ключевой задачи, стоящей перед ОБСЕ, - укрепления безопасности, в основе которой лежит сотрудничество, а не конфронтация.
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14 апреля, 18:32
Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе
"Сегодня ОБСЕ находится в удручающем состоянии, она стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах - правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности", - сказал Лавров.
Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 10:33
В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым
 
ОБСЕВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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