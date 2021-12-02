https://ria.ru/20211202/obse-1761801565.html

ОБСЕ находится в удручающем состоянии, заявил Лавров

ОБСЕ находится в удручающем состоянии, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021

ОБСЕ находится в удручающем состоянии, заявил Лавров

ОБСЕ сегодня находится в удручающем состоянии, став заложником блоковой дисциплины ЕС и НАТО, погрязла в мелкотемье, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:14

2021-12-02T13:14

2021-12-02T13:24

обсе

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. ОБСЕ сегодня находится в удручающем состоянии, став заложником блоковой дисциплины ЕС и НАТО, погрязла в мелкотемье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.По его словам, нет продвижения ключевой задачи, стоящей перед ОБСЕ, - укрепления безопасности, в основе которой лежит сотрудничество, а не конфронтация."Сегодня ОБСЕ находится в удручающем состоянии, она стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах - правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности", - сказал Лавров.Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.

https://ria.ru/20210414/donbass-1728300686.html

https://ria.ru/20211124/peregovory-1760469291.html

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обсе, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия