https://ria.ru/20211202/obse-1761799053.html

В ОБСЕ назвали конфликт на Украине серьезным вызовом для Европы

В ОБСЕ назвали конфликт на Украине серьезным вызовом для Европы - РИА Новости, 02.12.2021

В ОБСЕ назвали конфликт на Украине серьезным вызовом для Европы

Конфликт на Украине является серьёзным вызовом для Европы, рост напряжённости внутри и вокруг Украины внушает глубокую озабоченность, заявила действующий... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:03

2021-12-02T13:03

2021-12-02T13:03

в мире

киев

оон

луганская народная республика

обсе

ситуация в днр и лнр

анн линде (мид швеции)

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине является серьёзным вызовом для Европы, рост напряжённости внутри и вокруг Украины внушает глубокую озабоченность, заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.По ее словам, ни один конфликт не возымел таких серьёзных последствий на пространстве ОБСЕ, как конфликт на Украине.Она выразила обеспокоенность отсутствием прогресса "в области достижения устойчивого политического урегулирования с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности в рамках международно признанных границ".Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761049019.html

киев

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, анн линде (мид швеции)