В ОБСЕ назвали конфликт на Украине серьезным вызовом для Европы
Председатель ОБСЕ Анн Линде: конфликт на Украине является серьёзным вызовом для Европы
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкДействующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
По ее словам, ни один конфликт не возымел таких серьёзных последствий на пространстве ОБСЕ, как конфликт на Украине.
"Наше председательство считает, что конфликт на Украине является серьёзным вызовом для Европы. Конфликт приносит страдание населению, которое проживает по обе стороны от линии соприкосновения. Рост напряжённости внутри и вокруг Украины, за которым мы наблюдали в этом году, внушает глубокую озабоченность", - сказала Линде на открытии совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Она выразила обеспокоенность отсутствием прогресса "в области достижения устойчивого политического урегулирования с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности в рамках международно признанных границ".
Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.