https://ria.ru/20211202/novatek-1761922679.html

"Новатэк" отреагировал на отказ Франции участвовать в "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" отреагировал на отказ Франции участвовать в "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 02.12.2021

"Новатэк" отреагировал на отказ Франции участвовать в "Арктик СПГ 2"

Подписанные договоры с синдикатом международных и российских банков обеспечивают "Арктик СПГ 2" весь объем внешнего финансирования, в который финансовые... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:43

2021-12-02T20:43

2021-12-02T21:26

экономика

франция

новатэк

total

арктик спг - 2

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подписанные договоры с синдикатом международных и российских банков обеспечивают "Арктик СПГ 2" весь объем внешнего финансирования, в который финансовые институты Франции не вошли; при этом проект не вызвал ни одного вопроса у экологических экспертов, включая команду французского Bpifrance, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новатэка".Власти и банки Франции отказались от участия в российском проекте "Арктик СПГ 2" из-за обеспокоенности проблемами климата, хотя одним из его акционеров является французская Total (10%), сообщила газета Tribune. По ее данным, французский государственный инвестбанк Bpifrance так и не выделил кредитное финансирование на проект, коммерческие банки Франции также не вовлечены в проект или его обсуждение."Подписанные кредитные договоры с синдикатом международных и российских банков обеспечивают необходимый "Арктик СПГ 2" объем внешнего финансирования. Французские финансовые институты не рассматривались в качестве основных и в финальную группу кредиторов не вошли", - сообщили в "Новатэке"."Проектом были предоставлены все необходимые положительные заключения по итогам двухлетней работы с международными консультантами, включая экологическую команду Bpifrance. Никаких дополнительных вопросов ни от каких экологических экспертов не было", - добавили в пресс-службе.В компании подчеркнули, что "Новатэк" более 20 лет реализует свои проекты в Арктике в строгом соответствии с российскими и международными экологическими стандартами, и к предоставлению заемного финансирования для таких проектов кредиторы всегда проявляли большой интерес. При этом многие международные финансовые институты, включая Bpifrance, участвовали в финансировании проекта "Ямал СПГ", напомнили там."Арктик СПГ 2" 30 ноября сообщил, что подписал кредитные соглашения с иностранными финансовыми институтами; общая сумма кредитных линий с учетом российских банков составляет 9,5 миллиарда евро на 15 лет, что полностью обеспечивает внешнее финансирование проекта. В итоговой схеме, помимо банков РФ, участвуют финансовые институты Китая и стран ОЭСР, включая Японию."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционеры - "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

https://ria.ru/20211202/zima-1761722439.html

https://ria.ru/20210604/postavki-1735576912.html

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экономика, франция, новатэк, total , арктик спг - 2