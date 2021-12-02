https://ria.ru/20211202/noga-1761878753.html

Хирург отрезала пациенту не ту ногу и осталась на свободе

Хирург ампутировала пациенту не ту ногу - РИА Новости, 02.12.2021

Хирург отрезала пациенту не ту ногу и осталась на свободе

Австрийский суд оштрафовал на 2700 евро (227 тысяч рублей. — Прим. ред.) хирурга, которая ампутировала правую ногу пациенту вместо левой, написала газета... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:17

2021-12-02T17:17

2021-12-02T17:58

в мире

происшествия

австрия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/87/1560128770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ba06f3602c4ff5088fd026f4ded5631c.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Австрийский суд оштрафовал на 2700 евро (227 тысяч рублей. — Прим. ред.) хирурга, которая ампутировала правую ногу пациенту вместо левой, написала газета Kurier.По информации издания, 82-летний мужчина попал в больницу в мае этого года. Ему предстояла ампутация нижней конечности. Но врач ошиблась, пометив не ту ногу. Операция прошла "успешно", и медперсонал ничего не заметил.Об ошибке стало известно только спустя два дня во время перевязки. Тогда пациенту сообщили, что требуется отсечь вторую конечность. Больной не дожил до суда. Компенсацию получит вдова.

https://ria.ru/20191023/1560124407.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, происшествия, австрия, здоровье - общество