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Хирург отрезала пациенту не ту ногу и осталась на свободе
Хирург ампутировала пациенту не ту ногу - РИА Новости, 02.12.2021
Хирург отрезала пациенту не ту ногу и осталась на свободе
Австрийский суд оштрафовал на 2700 евро (227 тысяч рублей. — Прим. ред.) хирурга, которая ампутировала правую ногу пациенту вместо левой, написала газета... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:17
2021-12-02T17:17
2021-12-02T17:58
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Австрийский суд оштрафовал на 2700 евро (227 тысяч рублей. — Прим. ред.) хирурга, которая ампутировала правую ногу пациенту вместо левой, написала газета Kurier.По информации издания, 82-летний мужчина попал в больницу в мае этого года. Ему предстояла ампутация нижней конечности. Но врач ошиблась, пометив не ту ногу. Операция прошла "успешно", и медперсонал ничего не заметил.Об ошибке стало известно только спустя два дня во время перевязки. Тогда пациенту сообщили, что требуется отсечь вторую конечность. Больной не дожил до суда. Компенсацию получит вдова.
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в мире, происшествия, австрия, здоровье - общество
17:17 02.12.2021 (обновлено: 17:58 02.12.2021)
Хирург ампутировала пациенту не ту ногу
Kurier: в Австрии хирург ампутировала не ту ногу пациенту и отделалась штрафом