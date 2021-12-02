https://ria.ru/20211202/nikitin-1761932150.html

Адвокат: депортируемый из США россиянин Никитин не смог покинуть страну

Адвокат: депортируемый из США россиянин Никитин не смог покинуть страну - РИА Новости, 02.12.2021

Адвокат: депортируемый из США россиянин Никитин не смог покинуть страну

Депортируемый из США гражданин России Олег Никитин в четверг не смог улететь на родину в связи с возникшими проблемами с рейсом, новая дата его вылета пока... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:39

2021-12-02T22:39

2021-12-02T22:39

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Депортируемый из США гражданин России Олег Никитин в четверг не смог улететь на родину в связи с возникшими проблемами с рейсом, новая дата его вылета пока неизвестна, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.Юрист добавил, что ситуация вокруг россиянина по-прежнему "динамично развивается". "Мы не знаем, когда состоится его рейс", - добавил адвокат.Суд приговорил Никитина в сентябре к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, которые примерно соответствуют сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах.

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