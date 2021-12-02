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Адвокат: депортируемый из США россиянин Никитин не смог покинуть страну
Адвокат: депортируемый из США россиянин Никитин не смог покинуть страну - РИА Новости, 02.12.2021
Адвокат: депортируемый из США россиянин Никитин не смог покинуть страну
Депортируемый из США гражданин России Олег Никитин в четверг не смог улететь на родину в связи с возникшими проблемами с рейсом, новая дата его вылета пока... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:39
2021-12-02T22:39
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Депортируемый из США гражданин России Олег Никитин в четверг не смог улететь на родину в связи с возникшими проблемами с рейсом, новая дата его вылета пока неизвестна, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.Юрист добавил, что ситуация вокруг россиянина по-прежнему "динамично развивается". "Мы не знаем, когда состоится его рейс", - добавил адвокат.Суд приговорил Никитина в сентябре к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, которые примерно соответствуют сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах.
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в мире, сша, россия
22:39 02.12.2021
 
Адвокат: депортируемый из США россиянин Никитин не смог покинуть страну

Адвокат Тарасов: депортируемый из США россиянин Никитин не смог улететь из-за отмены рейса

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Matt Rourke, File
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Депортируемый из США гражданин России Олег Никитин в четверг не смог улететь на родину в связи с возникшими проблемами с рейсом, новая дата его вылета пока неизвестна, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.
"Олега Никитина сегодня должны были депортировать из США в Россию, но выяснилось, что с рейсом возникла проблема. Как только его доставили в аэропорт, его развернули и отвезли обратно в учреждение, поскольку рейс, к сожалению, сегодня не состоится", - сказал Тарасов.
Юрист добавил, что ситуация вокруг россиянина по-прежнему "динамично развивается". "Мы не знаем, когда состоится его рейс", - добавил адвокат.
Суд приговорил Никитина в сентябре к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, которые примерно соответствуют сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.
Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах.
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