https://ria.ru/20211202/netflix-1761852428.html
МВД проводит проверки сервиса Netflix
МВД проводит проверки сервиса Netflix - РИА Новости, 02.12.2021
МВД проводит проверки сервиса Netflix
Российское МВД проводит проверки сервиса Netflix после просьбы общественников, следует из ответа ведомства на запрос РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:07
2021-12-02T16:07
2021-12-02T16:18
netflix
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
лгбт-сообщество
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российское МВД проводит проверки сервиса Netflix после просьбы общественников, следует из ответа ведомства на запрос РИА Новости.Ранее сообщалось, что общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД РФ с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних."До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости о том, проводит ли оно проверку и каковы ее результаты.
https://radiosputnik.ria.ru/20211125/netflix-1760692626.html
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netflix, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), лгбт-сообщество, россия
16:07 02.12.2021 (обновлено: 16:18 02.12.2021)
МВД проводит проверки сервиса Netflix
МВД проверяет сервис Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ