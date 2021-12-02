https://ria.ru/20211202/netflix-1761852428.html

МВД проводит проверки сервиса Netflix

МВД проводит проверки сервиса Netflix - РИА Новости, 02.12.2021

МВД проводит проверки сервиса Netflix

Российское МВД проводит проверки сервиса Netflix после просьбы общественников, следует из ответа ведомства на запрос РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:07

2021-12-02T16:07

2021-12-02T16:18

netflix

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

лгбт-сообщество

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российское МВД проводит проверки сервиса Netflix после просьбы общественников, следует из ответа ведомства на запрос РИА Новости.Ранее сообщалось, что общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД РФ с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних."До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости о том, проводит ли оно проверку и каковы ее результаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/netflix-1760692626.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

netflix, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), лгбт-сообщество, россия