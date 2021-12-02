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В МИД рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
В МИД рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО - РИА Новости, 02.12.2021
В МИД рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
Итогом нарушенных обещаний НАТО о том, что альянс не продвинется в восточном направлении, стало печальное состояние европейской безопасности, заявила... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:18
2021-12-02T16:18
2021-12-02T16:18
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Итогом нарушенных обещаний НАТО о том, что альянс не продвинется в восточном направлении, стало печальное состояние европейской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел."После окончания "холодной войны" России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении. Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
В МИД рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
Захарова: итогом забытых обещаний НАТО стало печальное состояние европейской безопасности