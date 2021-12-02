https://ria.ru/20211202/nato-1761803596.html
Россия будет требовать, чтобы НАТО не продвигалась на Восток, заявил Лавров
Россия будет требовать, чтобы НАТО не продвигалась на Восток, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021
Россия будет требовать, чтобы НАТО не продвигалась на Восток, заявил Лавров
Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:21
2021-12-02T13:21
2021-12-02T13:41
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.", - сказал Лавров, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ.
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в мире, москва, нато, сергей лавров, россия, сша, обсе
13:21 02.12.2021 (обновлено: 13:41 02.12.2021)
Россия будет требовать, чтобы НАТО не продвигалась на Восток, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО не продвигалась на Восток