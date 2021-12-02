https://ria.ru/20211202/nato-1761803596.html

Россия будет требовать, чтобы НАТО не продвигалась на Восток, заявил Лавров

Россия будет требовать, чтобы НАТО не продвигалась на Восток, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021

Россия будет требовать, чтобы НАТО не продвигалась на Восток, заявил Лавров

Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:21

2021-12-02T13:21

2021-12-02T13:41

в мире

москва

нато

сергей лавров

россия

сша

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.", - сказал Лавров, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ.

https://ria.ru/20211202/nato-1761777246.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, нато, сергей лавров, россия, сша, обсе