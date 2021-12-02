https://ria.ru/20211202/nato-1761777246.html

В Крыму сравнили руководителей НАТО с колонизаторами

В Крыму сравнили руководителей НАТО с колонизаторами - РИА Новости, 02.12.2021

В Крыму сравнили руководителей НАТО с колонизаторами

Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не имеет... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:36

2021-12-02T11:36

2021-12-02T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния", сравнил руководство альянса с колонизаторами."Без сомнения, руководители НАТО видят себя этакими белыми плантаторами с хлыстом в руках, которые осматривают свои владения. А русский народ - это рабы на полях, которым следует боготворить своих хозяев. И, думаю, возмущение генсека альянса не наигранное, он действительно так считает. У нас не должно быть права голоса, сфер влияния, своего мнения - только покорность и преклонение перед западом", - сказал РИА Новости Бальбек.Столтенберг, говоря об отношении России к перспективам членства соседней Украины в НАТО, заявил, что у России "нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей". В РФ неоднократно подчеркивали, что НАТО пользуется любым предлогом для наращивания своего контингента в приграничных регионах."И эти люди нас уверяют в своей толерантности? И не считают себя колонизаторами? Но пришлось разочаровать Столтенберга - у нас есть и будут свои интересы, сферы влияния и готовность защищать эти принципы. Жаль, что такой "продвинутый" чиновник этого так и не понял", - добавил Бальбек.

https://ria.ru/20211202/nato-1761758576.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, республика крым, нато, госдума рф, руслан бальбек, россия