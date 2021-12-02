https://ria.ru/20211202/nastoyatel-1761874004.html

Экс-настоятель храма в Ростовской области получил 2,5 года за мошенничество

Экс-настоятель храма в Ростовской области получил 2,5 года за мошенничество - РИА Новости, 02.12.2021

Экс-настоятель храма в Ростовской области получил 2,5 года за мошенничество

Азовский городской суд Ростовской области приговорил бывшего настоятеля местного храма Александра Якимова к двум с половиной годам колонии за мошенничество на 7 РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:04

2021-12-02T17:04

2021-12-02T17:04

религия

ростовская область

религия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек – РИА Новости. Азовский городской суд Ростовской области приговорил бывшего настоятеля местного храма Александра Якимова к двум с половиной годам колонии за мошенничество на 7 миллионов рублей, которые он получил от местной жительницы, пообещав похлопотать за нее в правоохранительных органах, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.По его словам, Якимов, который в настоящее время является безработным, ранее был настоятелем храма Георгия Победоносца в селе Кулешовка. В 2019 году он узнал, что в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело, и предложил ей помочь с переквалификацией статьи на менее тяжкую. Якимов попросил у нее 4 миллиона рублей, чтобы якобы передать их правоохранительным органам, чего делать не собирался. Женщина согласилась и 6 июля 2019 года передала ему деньги, сообщили в суде.Позже Якимов сообщил ей, что ему потребуется еще 3 миллиона рублей, чтобы освободить ее от наказания по другим эпизодам статьи. Согласившись на это, женщина "поместила денежные средства в ранее согласованное с Якимовым место, в которое он имеет беспрепятственный доступ - кружку для пожертвований, расположенную в православном приходе храма". Всего, по информации суда, Якимов получил от нее 7 миллионов рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". "Судом Якимову назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщил представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.В августе прошлого года Азовский городской суд также признал женщину, передававшую деньги Якимову, виновной по семи эпизодам мошенничества и назначил ей три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

https://ria.ru/20211128/udar-1761090860.html

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ростовская область, религия