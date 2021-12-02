https://ria.ru/20211202/nalogi-1761831051.html

Комитет по налоговым вопросам предлагается создать в Союзном государстве

Комитет по налоговым вопросам предлагается создать в Союзном государстве - РИА Новости, 02.12.2021

Комитет по налоговым вопросам предлагается создать в Союзном государстве

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в СГ предлагается создать комитет по налоговым вопросам, который станет РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:59

2021-12-02T14:59

2021-12-02T14:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дмитрий мезенцев

россия

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в СГ предлагается создать комитет по налоговым вопросам, который станет совместным белорусско-российским консультативным органом.По его словам, постоянный комитет СГ "уже подключился к работе по формированию межгосударственного центра в структуре таможенного комитета Союзного государства". "Во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Беларуси и ФТС России прорабатывается вопрос по его финансированию из бюджета союзного государства с июля 2022 года", - сказал госсекретарь.Он высказал предположение, что "соответствующий вопрос о создании в структуре таможенного комитета межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналогичных функций и мониторинге совершения таможенных операций будет рассмотрен уже в ходе заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства 14 декабря", - добавил Мезенцев.

https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761760359.html

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белоруссия, минск, федеральная таможенная служба (фтс россии), дмитрий мезенцев, россия