Комитет по налоговым вопросам предлагается создать в Союзном государстве
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в СГ предлагается создать комитет по налоговым вопросам, который станет совместным белорусско-российским консультативным органом.
"В рамках союзной программы гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничества в таможенной сфере будут заключены международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и углублении взаимодействия между таможенными органами. Предлагается создание совместного консультативного органа – комитет Союзного государства по налоговым вопросам", - сказал Мезенцев, выступая в четверг в Минске на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
По его словам, постоянный комитет СГ "уже подключился к работе по формированию межгосударственного центра в структуре таможенного комитета Союзного государства". "Во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Беларуси и ФТС России прорабатывается вопрос по его финансированию из бюджета союзного государства с июля 2022 года", - сказал госсекретарь.
Он высказал предположение, что "соответствующий вопрос о создании в структуре таможенного комитета межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналогичных функций и мониторинге совершения таможенных операций будет рассмотрен уже в ходе заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства 14 декабря", - добавил Мезенцев.