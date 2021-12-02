https://ria.ru/20211202/muzey-1761812352.html

Свыше ста полотен русских художников представят в музее "Новый Иерусалим"

Свыше ста полотен русских художников представят в музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 02.12.2021

Свыше ста полотен русских художников представят в музее "Новый Иерусалим"

Более ста полотен русских художников представят в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре в рамках выставки "Азбука шедевра", говорится в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:53

2021-12-02T13:53

2021-12-02T13:53

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более ста полотен русских художников представят в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре в рамках выставки "Азбука шедевра", говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской областиОткрытие выставки состоится 18 декабря, и станет главным культурным событием Губернаторского проекта "Зима в Подмосковье"."Команда "Нового Иерусалима" совместно с министерством культуры Московской области и 30 региональными музеями проделала огромную работу. У нас откроется одна из лучших выставок страны за все время, я считаю, хотя судить, конечно, зрителям. Хочу поблагодарить каждого директора музея, который откликнулся на нашу идею", - приводятся слова вице-губернатора Натальи Виртуозовой.Министр культуры Подмосковья Елена Харламова добавила, что жители и гости Подмосковья смогут насладиться творчеством Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ильи Репина и других художников, прославивших русскую живопись на весь мир.

https://ria.ru/20211202/elki-1761808631.html

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истра, московская область (подмосковье), новый иерусалим (музей)