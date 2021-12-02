Свыше ста полотен русских художников представят в музее "Новый Иерусалим"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более ста полотен русских художников представят в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре в рамках выставки "Азбука шедевра", говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области
Открытие выставки состоится 18 декабря, и станет главным культурным событием Губернаторского проекта "Зима в Подмосковье".
"Команда "Нового Иерусалима" совместно с министерством культуры Московской области и 30 региональными музеями проделала огромную работу. У нас откроется одна из лучших выставок страны за все время, я считаю, хотя судить, конечно, зрителям. Хочу поблагодарить каждого директора музея, который откликнулся на нашу идею", - приводятся слова вице-губернатора Натальи Виртуозовой.
Министр культуры Подмосковья Елена Харламова добавила, что жители и гости Подмосковья смогут насладиться творчеством Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ильи Репина и других художников, прославивших русскую живопись на весь мир.
"Подготовка Всероссийского выставочного проекта "Азбука шедевра" длилась два года, насыщенных деловым и творческим межмузейным взаимодействием. В результате этого сотрудничества гости нашего подмосковного музея "Новый Иерусалим" смогут увидеть более сотни работ лучших русских живописцев из разных уголков страны, по ним можно будет изучить историю русской живописи с ее яркими эпизодами и образами", - добавила Харламова.