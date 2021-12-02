https://ria.ru/20211202/moskva-1761826947.html

Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе

Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе - РИА Новости, 02.12.2021

Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе

В Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы - такая высота по климату характерна для начала января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:47

2021-12-02T14:47

2021-12-02T15:04

общество

москва

клин

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы - такая высота по климату характерна для начала января, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что с 15 часов Москву начнет накрывать теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговыми облаками, снега прибавится еще примерно на 2 см."В пятницу западно-восточный тропосферный перенос обеспечит приток влажного атлантического воздуха, из-за чего наступит слабая оттепель, что будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде мокрого снега, а значит, вряд ли нанесет ущерб снежному покрову, который к исходу дня останется на уровне 8-10 см", - отметил синоптик.Тишковец рассказал, что в выходные похолодает и осадки перейдут в твердую фазу, благодаря чему высота снежного покрова подрастет до 10-12 см, что соответствует климатической норме второй декады декабря. А на следующей неделе циклонические вихри активизируются, и будет преобладать зимний характер погоды с отрицательной температурой воздуха в среднем, соответствующей многолетней норме."В общем, за ближайшую десятидневку прогнозируется около 30-40 мм осадков, что составляет более половины всего месячного объема небесной влаги. В такой ситуации сугробы будут каждый день прибавлять, но особенно это станет заметным после обильных снегопадов 7-8 декабря. В результате во второй половине следующей недели - 8-12 декабря - снегомерные линейки "утонут" в сугробах на глубину 18-23 см, а это уже высота снежного покрова, которая по климату характерна для начала января. Время становиться на лыжи", - добавил он.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734968.html

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761733386.html

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общество, москва, клин, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода