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Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе
Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе - РИА Новости, 02.12.2021
Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе
В Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы - такая высота по климату характерна для начала января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:47
2021-12-02T15:04
общество
москва
клин
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы - такая высота по климату характерна для начала января, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что с 15 часов Москву начнет накрывать теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговыми облаками, снега прибавится еще примерно на 2 см."В пятницу западно-восточный тропосферный перенос обеспечит приток влажного атлантического воздуха, из-за чего наступит слабая оттепель, что будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде мокрого снега, а значит, вряд ли нанесет ущерб снежному покрову, который к исходу дня останется на уровне 8-10 см", - отметил синоптик.Тишковец рассказал, что в выходные похолодает и осадки перейдут в твердую фазу, благодаря чему высота снежного покрова подрастет до 10-12 см, что соответствует климатической норме второй декады декабря. А на следующей неделе циклонические вихри активизируются, и будет преобладать зимний характер погоды с отрицательной температурой воздуха в среднем, соответствующей многолетней норме."В общем, за ближайшую десятидневку прогнозируется около 30-40 мм осадков, что составляет более половины всего месячного объема небесной влаги. В такой ситуации сугробы будут каждый день прибавлять, но особенно это станет заметным после обильных снегопадов 7-8 декабря. В результате во второй половине следующей недели - 8-12 декабря - снегомерные линейки "утонут" в сугробах на глубину 18-23 см, а это уже высота снежного покрова, которая по климату характерна для начала января. Время становиться на лыжи", - добавил он.
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общество, москва, клин, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
14:47 02.12.2021 (обновлено: 15:04 02.12.2021)
 
Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве ожидают 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУборка снега на Лубянской площади в Москве
Уборка снега на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы - такая высота по климату характерна для начала января, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Зима в Центральной России резко стартовала с убедительных успехов. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, к утру 2 декабря снежный покров вырос до 8 см, а на других метеостанциях столицы - на Балчуге этот показатель вырос до 10 см, в Тушино до 13 см. В Подмосковье самым заснеженным оказался Клин, где намело 17 см", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что с 15 часов Москву начнет накрывать теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговыми облаками, снега прибавится еще примерно на 2 см.
"В пятницу западно-восточный тропосферный перенос обеспечит приток влажного атлантического воздуха, из-за чего наступит слабая оттепель, что будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде мокрого снега, а значит, вряд ли нанесет ущерб снежному покрову, который к исходу дня останется на уровне 8-10 см", - отметил синоптик.
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Тишковец рассказал, что в выходные похолодает и осадки перейдут в твердую фазу, благодаря чему высота снежного покрова подрастет до 10-12 см, что соответствует климатической норме второй декады декабря. А на следующей неделе циклонические вихри активизируются, и будет преобладать зимний характер погоды с отрицательной температурой воздуха в среднем, соответствующей многолетней норме.
"В общем, за ближайшую десятидневку прогнозируется около 30-40 мм осадков, что составляет более половины всего месячного объема небесной влаги. В такой ситуации сугробы будут каждый день прибавлять, но особенно это станет заметным после обильных снегопадов 7-8 декабря. В результате во второй половине следующей недели - 8-12 декабря - снегомерные линейки "утонут" в сугробах на глубину 18-23 см, а это уже высота снежного покрова, которая по климату характерна для начала января. Время становиться на лыжи", - добавил он.
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ОбществоМоскваКлинМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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