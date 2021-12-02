Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211202/mitropolit-1761911091.html
Христиане, мусульмане и иудеи в России живут в мире, заявил митрополит
Христиане, мусульмане и иудеи в России живут в мире, заявил митрополит - РИА Новости, 02.12.2021
Христиане, мусульмане и иудеи в России живут в мире, заявил митрополит
Отношения между христианами и мусульманами в России "близки к идеальным", противоположная ситуация наблюдается в ряде стран на Ближнем Востоке и в Африке, где... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:22
2021-12-02T19:22
религия
сирия
саддам хусейн
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
ближний восток
московский патриархат
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5cc3319b131607fb56616924a78bd6c.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Отношения между христианами и мусульманами в России "близки к идеальным", противоположная ситуация наблюдается в ряде стран на Ближнем Востоке и в Африке, где христиане гонимы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В четверг митрополит принял участие в конференции "Теология в научно-образовательном пространстве", прошедшей в РАНХиГС."Ситуация (отношения между христианами и мусульманами – ред.) очень сильно различается в разных странах. Есть такие страны, как Российская Федерация, где христиане, мусульмане, иудеи живут в мире и согласии, и где особые усилия прилагаются и со стороны государства, и со стороны традиционных конфессий для того, чтобы мы все жили в гармонии, понимая, что у нас один общий дом, и, если мы его разрушим, то под его обломками все погибнем вне зависимости от вероисповедания", - сказал митрополит Иларион.Он напомнил, что в России существует Межрелигиозный совет, куда входят представители всех традиционных конфессий, они "активно общаются и дружат". "Когда возникает какая-то проблема, по который мы должны иметь диалог с государством, мы собираемся, обсуждаем ее, приходим к общей позиции, а потом эту проблему представляем государственной власти", - пояснил он."Я думаю, что отношения между христианами и мусульманами в нашей стране близки к идеальными. А в ряде стран это далеко не так. В некоторых странах на Ближнем Востоке и Африке христиане подвергаются прямым гонениям. Это касается Ирака, Ливии, Нигерии, Эфиопии и целого ряда других стран", - подчеркнул архиерей.По его мнению, в основе противостояния в этих странах лежат не религиозные, но политические конфликты, а религиозный фактор лишь используется политиками."Как правило, такие ситуации возникают, когда внешние силы вмешиваются. Вот, в Ираке проживали веками христиане и мусульмане. При Саддаме Хусейне там было 1,5 миллиона христиан, сейчас там осталась в лучшем случае одна десятая часть. Все это произошло после американского туда вторжения. То же самое произошло бы в Сирии, если бы туда не вошла российская армия", - заключил представитель РПЦ.Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием прошла в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.
https://ria.ru/20211127/metro-1761048562.html
https://ria.ru/20211111/tserkov-1758665108.html
https://ria.ru/20211202/rozhdestvo-1761874962.html
сирия
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7992e0f2056303c31e44dabfcc054de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, саддам хусейн, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, ближний восток, московский патриархат, россия, религия
19:22 02.12.2021
 

Христиане, мусульмане и иудеи в России живут в мире, заявил митрополит

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Отношения между христианами и мусульманами в России "близки к идеальным", противоположная ситуация наблюдается в ряде стран на Ближнем Востоке и в Африке, где христиане гонимы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В четверг митрополит принял участие в конференции "Теология в научно-образовательном пространстве", прошедшей в РАНХиГС.
Мусульманин, совершающий намаз в мечети в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 17:26Религия
В РПЦ оценили возможность создания молельных комнат в метро
"Ситуация (отношения между христианами и мусульманами – ред.) очень сильно различается в разных странах. Есть такие страны, как Российская Федерация, где христиане, мусульмане, иудеи живут в мире и согласии, и где особые усилия прилагаются и со стороны государства, и со стороны традиционных конфессий для того, чтобы мы все жили в гармонии, понимая, что у нас один общий дом, и, если мы его разрушим, то под его обломками все погибнем вне зависимости от вероисповедания", - сказал митрополит Иларион.
Он напомнил, что в России существует Межрелигиозный совет, куда входят представители всех традиционных конфессий, они "активно общаются и дружат". "Когда возникает какая-то проблема, по который мы должны иметь диалог с государством, мы собираемся, обсуждаем ее, приходим к общей позиции, а потом эту проблему представляем государственной власти", - пояснил он.
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 23:03Религия
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ
"Я думаю, что отношения между христианами и мусульманами в нашей стране близки к идеальными. А в ряде стран это далеко не так. В некоторых странах на Ближнем Востоке и Африке христиане подвергаются прямым гонениям. Это касается Ирака, Ливии, Нигерии, Эфиопии и целого ряда других стран", - подчеркнул архиерей.
По его мнению, в основе противостояния в этих странах лежат не религиозные, но политические конфликты, а религиозный фактор лишь используется политиками.
"Как правило, такие ситуации возникают, когда внешние силы вмешиваются. Вот, в Ираке проживали веками христиане и мусульмане. При Саддаме Хусейне там было 1,5 миллиона христиан, сейчас там осталась в лучшем случае одна десятая часть. Все это произошло после американского туда вторжения. То же самое произошло бы в Сирии, если бы туда не вошла российская армия", - заключил представитель РПЦ.
Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием прошла в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 17:07Религия
В РПЦ с недоумением восприняли призыв Еврокомиссии не упоминать Рождество
 
РелигияСирияСаддам ХусейнРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаБлижний ВостокМосковский ПатриархатРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии