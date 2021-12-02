https://ria.ru/20211202/mitropolit-1761911091.html

Христиане, мусульмане и иудеи в России живут в мире, заявил митрополит

Христиане, мусульмане и иудеи в России живут в мире, заявил митрополит - РИА Новости, 02.12.2021

Христиане, мусульмане и иудеи в России живут в мире, заявил митрополит

Отношения между христианами и мусульманами в России "близки к идеальным", противоположная ситуация наблюдается в ряде стран на Ближнем Востоке и в Африке, где... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:22

2021-12-02T19:22

2021-12-02T19:22

религия

сирия

саддам хусейн

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

ближний восток

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Отношения между христианами и мусульманами в России "близки к идеальным", противоположная ситуация наблюдается в ряде стран на Ближнем Востоке и в Африке, где христиане гонимы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В четверг митрополит принял участие в конференции "Теология в научно-образовательном пространстве", прошедшей в РАНХиГС."Ситуация (отношения между христианами и мусульманами – ред.) очень сильно различается в разных странах. Есть такие страны, как Российская Федерация, где христиане, мусульмане, иудеи живут в мире и согласии, и где особые усилия прилагаются и со стороны государства, и со стороны традиционных конфессий для того, чтобы мы все жили в гармонии, понимая, что у нас один общий дом, и, если мы его разрушим, то под его обломками все погибнем вне зависимости от вероисповедания", - сказал митрополит Иларион.Он напомнил, что в России существует Межрелигиозный совет, куда входят представители всех традиционных конфессий, они "активно общаются и дружат". "Когда возникает какая-то проблема, по который мы должны иметь диалог с государством, мы собираемся, обсуждаем ее, приходим к общей позиции, а потом эту проблему представляем государственной власти", - пояснил он."Я думаю, что отношения между христианами и мусульманами в нашей стране близки к идеальными. А в ряде стран это далеко не так. В некоторых странах на Ближнем Востоке и Африке христиане подвергаются прямым гонениям. Это касается Ирака, Ливии, Нигерии, Эфиопии и целого ряда других стран", - подчеркнул архиерей.По его мнению, в основе противостояния в этих странах лежат не религиозные, но политические конфликты, а религиозный фактор лишь используется политиками."Как правило, такие ситуации возникают, когда внешние силы вмешиваются. Вот, в Ираке проживали веками христиане и мусульмане. При Саддаме Хусейне там было 1,5 миллиона христиан, сейчас там осталась в лучшем случае одна десятая часть. Все это произошло после американского туда вторжения. То же самое произошло бы в Сирии, если бы туда не вошла российская армия", - заключил представитель РПЦ.Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием прошла в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.

https://ria.ru/20211127/metro-1761048562.html

https://ria.ru/20211111/tserkov-1758665108.html

https://ria.ru/20211202/rozhdestvo-1761874962.html

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сирия, саддам хусейн, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, ближний восток, московский патриархат, россия, религия