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Религия
https://ria.ru/20211202/mitropolit-1761808474.html
Митрополит надеется на решение разногласий РПЦЗ и архиепископии в Париже
Митрополит надеется на решение разногласий РПЦЗ и архиепископии в Париже - РИА Новости, 02.12.2021
Митрополит надеется на решение разногласий РПЦЗ и архиепископии в Париже
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что надеется на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:38
2021-12-02T13:38
религия
европа
москва
московская патриархия
западная европа
московский патриархат
константинопольский патриархат
религия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что надеется на преодоление трудностей в общении между Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ) и Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже.В Сербии 22-26 ноября прошла конференция "Связь времен: итоги и перспективы. К столетию Русской зарубежной церкви". Выступая на ней, архиерей РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт) высказался о Парижской архиепископии - что ему "пришлось пару недель назад запретить своим священникам сослужить этой присоединившейся как будто бы к Московскому патриархату юрисдикции, совершенно несерьезной, нарушающей каноны на каждом шагу". Видеозапись выступления была опубликована в Facebook в группе под названием Historical Studies of the Russian Church Abroad и вызвала резонанс в церковной среде."Я не хотел бы входить в детали этого конфликта, потому что это не относится к сфере моей компетенции и к сфере служебной ответственности Отдела внешних церковных связей. Но я надеюсь, что те трудности временного характера, которые возникли, будут преодолены путем переговоров", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.Ранее руководитель управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк) заявил, что слова митрополита Марка не следует воспринимать как объявленный разрыв общения между этими структурами Московского патриархата в Европе.Парижская архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она на несколько десятилетий вошла в состав Константинопольского патриархата. Однако в 2018 году Константинопольский патриархат на фоне конфликта с Русской церковью принял решение о роспуске архиепископии. Клирики и прихожане же проголосовали на генеральной архиепископии за ее сохранение - и возглавляющий эту структуру архиепископ Хариупольский (ныне - митрополит Дубнинский) Иоанн (Реннето), обсудив этот вопрос с духовенством, направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение с просьбой присоединиться к Московскому патриархату вместе с желающими последовать за ним приходами и священниками.Обращение было принято: в 2019 году в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну грамоту о восстановлении единства архиепископии с Русской православной церковью. При этом архиепископия была принята в состав Русской церкви "на условиях сохранения богослужебных, языковых и пастырских особенностей, а также особенностей церковного управления, являющихся частью ее традиций".Началом организационного оформления РПЦЗ стал Русский всезаграничный церковный собор, который прошел в городе Сремски-Карловци в Сербии. С 21 ноября по 2 декабря 1921 года он назывался Русским заграничным церковным собранием, а собором стал именоваться с 1 декабря 1921 года. Его столетию и была посвящена конференция "Связь времен: итоги и перспективы. К столетию Русской зарубежной церкви". Берлинская и Германская епархия РПЦЗ, которую митрополит Марк (Арндт) возглавляет с 1982 года, по данным сайта Московской патриархии, была образована определением Архиерейского синода РПЦЗ в июне 1926 года.
https://ria.ru/20211113/raskol-1758939471.html
https://ria.ru/20190415/1552717791.html
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европа, москва, московская патриархия, западная европа, московский патриархат, константинопольский патриархат, религия
13:38 02.12.2021
 

Митрополит надеется на решение разногласий РПЦЗ и архиепископии в Париже

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что надеется на преодоление трудностей в общении между Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ) и Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже.
В Сербии 22-26 ноября прошла конференция "Связь времен: итоги и перспективы. К столетию Русской зарубежной церкви". Выступая на ней, архиерей РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт) высказался о Парижской архиепископии - что ему "пришлось пару недель назад запретить своим священникам сослужить этой присоединившейся как будто бы к Московскому патриархату юрисдикции, совершенно несерьезной, нарушающей каноны на каждом шагу". Видеозапись выступления была опубликована в Facebook в группе под названием Historical Studies of the Russian Church Abroad и вызвала резонанс в церковной среде.
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"Я не хотел бы входить в детали этого конфликта, потому что это не относится к сфере моей компетенции и к сфере служебной ответственности Отдела внешних церковных связей. Но я надеюсь, что те трудности временного характера, которые возникли, будут преодолены путем переговоров", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.
Ранее руководитель управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк) заявил, что слова митрополита Марка не следует воспринимать как объявленный разрыв общения между этими структурами Московского патриархата в Европе.
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Парижская архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она на несколько десятилетий вошла в состав Константинопольского патриархата. Однако в 2018 году Константинопольский патриархат на фоне конфликта с Русской церковью принял решение о роспуске архиепископии. Клирики и прихожане же проголосовали на генеральной архиепископии за ее сохранение - и возглавляющий эту структуру архиепископ Хариупольский (ныне - митрополит Дубнинский) Иоанн (Реннето), обсудив этот вопрос с духовенством, направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение с просьбой присоединиться к Московскому патриархату вместе с желающими последовать за ним приходами и священниками.
Обращение было принято: в 2019 году в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну грамоту о восстановлении единства архиепископии с Русской православной церковью. При этом архиепископия была принята в состав Русской церкви "на условиях сохранения богослужебных, языковых и пастырских особенностей, а также особенностей церковного управления, являющихся частью ее традиций".
Началом организационного оформления РПЦЗ стал Русский всезаграничный церковный собор, который прошел в городе Сремски-Карловци в Сербии. С 21 ноября по 2 декабря 1921 года он назывался Русским заграничным церковным собранием, а собором стал именоваться с 1 декабря 1921 года. Его столетию и была посвящена конференция "Связь времен: итоги и перспективы. К столетию Русской зарубежной церкви". Берлинская и Германская епархия РПЦЗ, которую митрополит Марк (Арндт) возглавляет с 1982 года, по данным сайта Московской патриархии, была образована определением Архиерейского синода РПЦЗ в июне 1926 года.
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