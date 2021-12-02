https://ria.ru/20211202/milonov-1761786165.html
Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом
Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом - РИА Новости, 02.12.2021
Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом
Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:09
2021-12-02T12:09
2021-12-02T12:09
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
дед мороз
виталий милонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590567838_0:399:2931:2048_1920x0_80_0_0_b35baa6c3e7fa05a64826b667548d668.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов."Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек", - сказал Милонов.При этом Милонов подчеркнул, что он против того, чтобы отменять традицию по посещению Дедом Морозом семей на новогодние праздники. "Я за то, чтобы они остались, но рекомендации к ним должны быть", - добавил он.
https://ria.ru/20211202/maska-1761749342.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590567838_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f233484f5e19f1c7e0e58fcd3e27fe2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, дед мороз, виталий милонов
Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом
Депутат Милонов: нужны рекомендации Роспотребнадзора по посещению семей Дедом Морозом