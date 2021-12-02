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Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом
Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом - РИА Новости, 02.12.2021
Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом
Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:09
2021-12-02T12:09
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
дед мороз
виталий милонов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов."Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек", - сказал Милонов.При этом Милонов подчеркнул, что он против того, чтобы отменять традицию по посещению Дедом Морозом семей на новогодние праздники. "Я за то, чтобы они остались, но рекомендации к ним должны быть", - добавил он.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, дед мороз, виталий милонов
12:09 02.12.2021
 
Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом

Депутат Милонов: нужны рекомендации Роспотребнадзора по посещению семей Дедом Морозом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПерсонажи Дед Мороз и Снегурочка у ВДНХ
Персонажи Дед Мороз и Снегурочка у ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
"Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек", - сказал Милонов.
При этом Милонов подчеркнул, что он против того, чтобы отменять традицию по посещению Дедом Морозом семей на новогодние праздники. "Я за то, чтобы они остались, но рекомендации к ним должны быть", - добавил он.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоДед МорозВиталий Милонов
 
 
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