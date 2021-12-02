https://ria.ru/20211202/milonov-1761786165.html

Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом

Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом - РИА Новости, 02.12.2021

Милонов призвал выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом

Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:09

2021-12-02T12:09

2021-12-02T12:09

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

дед мороз

виталий милонов

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов."Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек", - сказал Милонов.При этом Милонов подчеркнул, что он против того, чтобы отменять традицию по посещению Дедом Морозом семей на новогодние праздники. "Я за то, чтобы они остались, но рекомендации к ним должны быть", - добавил он.

https://ria.ru/20211202/maska-1761749342.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, дед мороз, виталий милонов