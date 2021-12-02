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https://ria.ru/20211202/migranty-1761831295.html
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак - РИА Новости, 02.12.2021
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак
Вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Ирак, сообщил минский аэропорт. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:59
2021-12-02T14:59
в мире
белоруссия
минск
ирак
boeing 747
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Ирак, сообщил минский аэропорт."Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск. Фактический взлет выполнен в 14.28 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
минск
ирак
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, ирак, boeing 747, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:59 02.12.2021
 
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак

Вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Ирак

© РИА Новости / Павел БедняковИракский паспорт в руке одного из беженцев, ожидающих в международном аэропорту Минска вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
Иракский паспорт в руке одного из беженцев, ожидающих в международном аэропорту Минска вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Ирак, сообщил минский аэропорт.
"Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск. Фактический взлет выполнен в 14.28 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 14:15
Лукашенко заявил беженцам, что Минск будет делать так, как они захотят
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскИракBoeing 747Iraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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