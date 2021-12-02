13:50 02.12.2021 (обновлено: 13:52 02.12.2021)
Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса
Спикер Госдумы Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, об этом заявил председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.
"Мы видим, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающими права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося урон здоровью и фактически, ставя на одну планку жизнь граждан с детьми и недопуск. Мы не можем оставаться здесь наблюдателями", - сказал Володин в четверг.
По его мнению, "это не дело только Белоруссии, это дело всего европейского сообщества".
"Здесь надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", - отметил спикер Госдумы.
В четверг Володин посещает с официальным визитом Белоруссию. Посещение республики стало первым официальным визитом спикера ГД после избрания Госдумы нового созыва.
В заседании Парламентского Собрания примет участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.