https://ria.ru/20211202/migranty-1761811792.html

Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса

Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 02.12.2021

Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса

Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, об этом заявил председатель Госдумы ФС РФ... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:50

2021-12-02T13:50

2021-12-02T13:52

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, об этом заявил председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко."Мы видим, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающими права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося урон здоровью и фактически, ставя на одну планку жизнь граждан с детьми и недопуск. Мы не можем оставаться здесь наблюдателями", - сказал Володин в четверг.По его мнению, "это не дело только Белоруссии, это дело всего европейского сообщества"."Здесь надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", - отметил спикер Госдумы.В четверг Володин посещает с официальным визитом Белоруссию. Посещение республики стало первым официальным визитом спикера ГД после избрания Госдумы нового созыва.В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ.В заседании Парламентского Собрания примет участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

https://ria.ru/20211126/migranty-1760872855.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-02T13:50 true PT0M56S

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в мире, литва, африка, вячеслав володин, евросоюз, госдума рф, обсе, владимир андрейченко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии