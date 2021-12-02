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https://ria.ru/20211202/migranty-1761811792.html
Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса
Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 02.12.2021
Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса
Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, об этом заявил председатель Госдумы ФС РФ... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:50
2021-12-02T13:52
в мире
литва
африка
вячеслав володин
евросоюз
госдума рф
обсе
владимир андрейченко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, об этом заявил председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко."Мы видим, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающими права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося урон здоровью и фактически, ставя на одну планку жизнь граждан с детьми и недопуск. Мы не можем оставаться здесь наблюдателями", - сказал Володин в четверг.По его мнению, "это не дело только Белоруссии, это дело всего европейского сообщества"."Здесь надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", - отметил спикер Госдумы.В четверг Володин посещает с официальным визитом Белоруссию. Посещение республики стало первым официальным визитом спикера ГД после избрания Госдумы нового созыва.В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ.В заседании Парламентского Собрания примет участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, африка, вячеслав володин, евросоюз, госдума рф, обсе, владимир андрейченко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:50 02.12.2021 (обновлено: 13:52 02.12.2021)
 
Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса

Спикер Госдумы Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, об этом заявил председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.
"Мы видим, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающими права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося урон здоровью и фактически, ставя на одну планку жизнь граждан с детьми и недопуск. Мы не можем оставаться здесь наблюдателями", - сказал Володин в четверг.
По его мнению, "это не дело только Белоруссии, это дело всего европейского сообщества".
"Здесь надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", - отметил спикер Госдумы.
В четверг Володин посещает с официальным визитом Белоруссию. Посещение республики стало первым официальным визитом спикера ГД после избрания Госдумы нового созыва.
В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреЛитваАфрикаВячеслав ВолодинЕвросоюзГосдума РФОБСЕВладимир АндрейченкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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