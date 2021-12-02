Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/migranty-1761811541.html
Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами
Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами - РИА Новости, 02.12.2021
Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами
Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:49
2021-12-02T13:49
в мире
литва
африка
евросоюз
нато
александр лукашенко
владимир андрейченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155564/18/1555641878_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_c3b90c5c741b00bfc3c6a8d846ed8290.jpg
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией пренебрегают всеми международными нормами и человеческой моралью."Польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Против мирных граждан, женщин и детей используют силу, оружие и слезоточивый газ", - сказал Андрейченко, выступая в четверг в Минске на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.Он обратил внимание на то, что после таких действий, казалось бы, должна последовать незамедлительная реакция стран ЕС и США, называющих себя "эталоном демократии"."Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций… Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой", - подчеркнул спикер.По его словам, далеко не всех радуют успехи и перспективы союзного строительства. "Формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада и, в первую очередь, США жесткое неприятие этого процесса. Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество – санкциями, разрядка – гонкой вооружений. При этом устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны. Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси - яркое тому подтверждение", - констатировал Андрейченко.При этом он обратил внимание, что под завесой этого кризиса к западным границам Белоруссии стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение. "Зачем это делается – вопрос риторический. Сегодня в рамках сессии мы рассмотрим вопрос о заявлении Парламентского Собрания в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза", - сказал Андрейченко.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html
литва
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155564/18/1555641878_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_0d75510e05707e58c659be2bb0888134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, африка, евросоюз, нато, александр лукашенко, владимир андрейченко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:49 02.12.2021
 
Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами

В Минске заявили, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами пренебрегают правом

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВладимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией пренебрегают всеми международными нормами и человеческой моралью.
"Польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Против мирных граждан, женщин и детей используют силу, оружие и слезоточивый газ", - сказал Андрейченко, выступая в четверг в Минске на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Он обратил внимание на то, что после таких действий, казалось бы, должна последовать незамедлительная реакция стран ЕС и США, называющих себя "эталоном демократии".
"Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций… Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой", - подчеркнул спикер.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 16:12
ЕК рассказала, где мигранты с белорусской границы могут попросить убежища
По его словам, далеко не всех радуют успехи и перспективы союзного строительства. "Формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада и, в первую очередь, США жесткое неприятие этого процесса. Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество – санкциями, разрядка – гонкой вооружений. При этом устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны. Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси - яркое тому подтверждение", - констатировал Андрейченко.
При этом он обратил внимание, что под завесой этого кризиса к западным границам Белоруссии стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение. "Зачем это делается – вопрос риторический. Сегодня в рамках сессии мы рассмотрим вопрос о заявлении Парламентского Собрания в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза", - сказал Андрейченко.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреЛитваАфрикаЕвросоюзНАТОАлександр ЛукашенкоВладимир АндрейченкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии