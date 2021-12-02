Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами
В Минске заявили, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами пренебрегают правом
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВладимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией пренебрегают всеми международными нормами и человеческой моралью.
"Польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Против мирных граждан, женщин и детей используют силу, оружие и слезоточивый газ", - сказал Андрейченко, выступая в четверг в Минске на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Он обратил внимание на то, что после таких действий, казалось бы, должна последовать незамедлительная реакция стран ЕС и США, называющих себя "эталоном демократии".
"Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций… Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой", - подчеркнул спикер.
По его словам, далеко не всех радуют успехи и перспективы союзного строительства. "Формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада и, в первую очередь, США жесткое неприятие этого процесса. Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество – санкциями, разрядка – гонкой вооружений. При этом устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны. Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси - яркое тому подтверждение", - констатировал Андрейченко.
При этом он обратил внимание, что под завесой этого кризиса к западным границам Белоруссии стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение. "Зачем это делается – вопрос риторический. Сегодня в рамках сессии мы рассмотрим вопрос о заявлении Парламентского Собрания в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза", - сказал Андрейченко.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.