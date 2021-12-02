https://ria.ru/20211202/migranty-1761811541.html

Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами

Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами - РИА Новости, 02.12.2021

Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:49

2021-12-02T13:49

2021-12-02T13:49

в мире

литва

африка

евросоюз

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александр лукашенко

владимир андрейченко

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что власти Польши и Литвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией пренебрегают всеми международными нормами и человеческой моралью."Польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Против мирных граждан, женщин и детей используют силу, оружие и слезоточивый газ", - сказал Андрейченко, выступая в четверг в Минске на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.Он обратил внимание на то, что после таких действий, казалось бы, должна последовать незамедлительная реакция стран ЕС и США, называющих себя "эталоном демократии"."Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций… Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой", - подчеркнул спикер.По его словам, далеко не всех радуют успехи и перспективы союзного строительства. "Формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада и, в первую очередь, США жесткое неприятие этого процесса. Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество – санкциями, разрядка – гонкой вооружений. При этом устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны. Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси - яркое тому подтверждение", - констатировал Андрейченко.При этом он обратил внимание, что под завесой этого кризиса к западным границам Белоруссии стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение. "Зачем это делается – вопрос риторический. Сегодня в рамках сессии мы рассмотрим вопрос о заявлении Парламентского Собрания в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза", - сказал Андрейченко.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

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в мире, литва, африка, евросоюз, нато, александр лукашенко, владимир андрейченко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии