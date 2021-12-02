https://ria.ru/20211202/mid-1761879803.html

Лавров и Блинкен на встрече в Стокгольме уделили особое внимание Украине

Лавров и Блинкен на встрече в Стокгольме уделили особое внимание Украине - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров и Блинкен на встрече в Стокгольме уделили особое внимание Украине

Особое внимание на встрече в Стокгольме министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном было уделено Украине, сообщил МИД... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:20

2021-12-02T17:20

2021-12-02T17:20

в мире

украина

сша

стокгольм (город)

сергей лавров

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Особое внимание на встрече в Стокгольме министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном было уделено Украине, сообщил МИД РФ."Особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. Подчеркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом минского комплекса, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР. В этом контексте было отмечено, что последние инициативы по изменению внутреннего законодательства Украины прямо противоречит минским договоренностям", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761857381.html

украина

сша

стокгольм (город)

россия

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в мире, украина, сша, стокгольм (город), сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия