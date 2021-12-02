Лавров и Блинкен договорились продолжить работу по диппредставительствам
МИД: Лавров и Блинкен договорились продолжить экспертную работу по диппредставительствам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ договорились продолжить экспертную работу по функционированию диппредставительств России и США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Затрагивались вопросы функционирования диппредставительств России и США... Условлено продолжить экспертную работу в этом направлении с учетом, в частности, предлагаемых МИД России мер, которые предусматривают возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе и возвращение конфискованной американскими властями российской дипсобственности", - говорится в сообщении.
В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.