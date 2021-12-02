https://ria.ru/20211202/mid-1761878136.html

Лавров и Блинкен договорились продолжить работу по диппредставительствам

Лавров и Блинкен договорились продолжить работу по диппредставительствам - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров и Блинкен договорились продолжить работу по диппредставительствам

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ договорились продолжить экспертную работу по... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:16

2021-12-02T17:16

2021-12-02T17:16

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ договорились продолжить экспертную работу по функционированию диппредставительств России и США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761857381.html

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