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Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили контакты на высшем уровне
Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили контакты на высшем уровне - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили контакты на высшем уровне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Стокгольме с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил планируемые контакты на высшем уровне, сообщил РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:01
2021-12-02T17:01
2021-12-02T17:01
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Стокгольме с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил планируемые контакты на высшем уровне, сообщил МИД РФ."В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкой международной повестке дня, а также актуальным вопросам российско-американских отношений в контексте планируемых контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, стокгольм (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия
Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили контакты на высшем уровне
МИД: Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили планируемые контакты на высшем уровне