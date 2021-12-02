https://ria.ru/20211202/mid-1761873268.html

Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили контакты на высшем уровне

Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили контакты на высшем уровне - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудили контакты на высшем уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Стокгольме с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил планируемые контакты на высшем уровне, сообщил РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:01

2021-12-02T17:01

2021-12-02T17:01

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сергей лавров

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Стокгольме с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил планируемые контакты на высшем уровне, сообщил МИД РФ."В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкой международной повестке дня, а также актуальным вопросам российско-американских отношений в контексте планируемых контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211202/britaniya-1761851387.html

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в мире, сша, стокгольм (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия