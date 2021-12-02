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В МИД назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Байдена
В МИД назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 02.12.2021
В МИД назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Байдена
Одной из тем предстоящего общения Владимира Путина и Джо Байдена будет обстановка в Европе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:20
2021-12-02T16:45
в мире
сша
европа
владимир путин
джо байден
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. Одной из тем предстоящего общения Владимира Путина и Джо Байдена будет обстановка в Европе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе, и далее по списку", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Дипломат отметил, что есть единичные направления, по которым Москва и Вашингтон ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, кибербезопасности и диалога по стратегической стабильности."Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям", — добавил замминистра.Первые переговоры двух лидеров состоялись в Женеве 16 июня. В совместном заявлении они подчеркнули, что страны намерены начать комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и Соединенные Штаты собираются в дальнейшем консультироваться по вопросам кибербезопасности, обмена заключенными и контроля над вооружениями.После этого стали обсуждать возможность новых контактов глав государств. В ноябре в российском МИД заявили, что общение Путина и Байдена может пройти в неочном формате. Как отмечал Рябков, подготовка находится "в продвинутой стадии".В Кремле говорили, что надежда на разговор двух президентов до конца года остается, хотя дату еще не согласовали.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761822886.html
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в мире, сша, европа, владимир путин, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
15:20 02.12.2021 (обновлено: 16:45 02.12.2021)
 
В МИД назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Байдена

МИД: одной из главных тем контакта президентов Путина и Байдена будет ситуация в Европе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. Одной из тем предстоящего общения Владимира Путина и Джо Байдена будет обстановка в Европе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе, и далее по списку", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Дипломат отметил, что есть единичные направления, по которым Москва и Вашингтон ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, кибербезопасности и диалога по стратегической стабильности.
"Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям", — добавил замминистра.
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Первые переговоры двух лидеров состоялись в Женеве 16 июня. В совместном заявлении они подчеркнули, что страны намерены начать комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и Соединенные Штаты собираются в дальнейшем консультироваться по вопросам кибербезопасности, обмена заключенными и контроля над вооружениями.
После этого стали обсуждать возможность новых контактов глав государств. В ноябре в российском МИД заявили, что общение Путина и Байдена может пройти в неочном формате. Как отмечал Рябков, подготовка находится "в продвинутой стадии".
В Кремле говорили, что надежда на разговор двух президентов до конца года остается, хотя дату еще не согласовали.
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16 июня, 02:06Саммит Путина и Байдена
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В миреСШАЕвропаВладимир ПутинДжо БайденСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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