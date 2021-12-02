15:20 02.12.2021 (обновлено: 16:45 02.12.2021)
В МИД назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Байдена
МИД: одной из главных тем контакта президентов Путина и Байдена будет ситуация в Европе
МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. Одной из тем предстоящего общения Владимира Путина и Джо Байдена будет обстановка в Европе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе, и далее по списку", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Дипломат отметил, что есть единичные направления, по которым Москва и Вашингтон ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, кибербезопасности и диалога по стратегической стабильности.
"Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям", — добавил замминистра.
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Первые переговоры двух лидеров состоялись в Женеве 16 июня. В совместном заявлении они подчеркнули, что страны намерены начать комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и Соединенные Штаты собираются в дальнейшем консультироваться по вопросам кибербезопасности, обмена заключенными и контроля над вооружениями.
После этого стали обсуждать возможность новых контактов глав государств. В ноябре в российском МИД заявили, что общение Путина и Байдена может пройти в неочном формате. Как отмечал Рябков, подготовка находится "в продвинутой стадии".
В Кремле говорили, что надежда на разговор двух президентов до конца года остается, хотя дату еще не согласовали.