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В МИД заявили о необходимости контакта Путина и Байдена в ближайшее время
В МИД заявили о необходимости контакта Путина и Байдена в ближайшее время - РИА Новости, 02.12.2021
В МИД заявили о необходимости контакта Путина и Байдена в ближайшее время
Москва надеется, что контакт Путина и Байдена состоится в ближайшие дни, дата пока не согласована, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:59
2021-12-02T14:59
2021-12-02T15:08
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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Москва надеется, что контакт Путина и Байдена состоится в ближайшие дни, дата пока не согласована, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу же скажу, что дата пока не согласована. Есть трудности в состыковке календарей двух лидеров, но контакт очень нужен, у нас множатся проблемы", - сказал Рябков в эфире ток-шоу Первого канала "Большая игра".
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в мире, сша, россия, москва, владимир путин, джо байден, сергей рябков
14:59 02.12.2021 (обновлено: 15:08 02.12.2021)
В МИД заявили о необходимости контакта Путина и Байдена в ближайшее время
В МИД заявили о необходимости контакта президентов Путина и Байдена в ближайшее время