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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211202/mfts-1761842575.html
В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ
В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ - РИА Новости, 02.12.2021
В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ
Криптокабины для оформления заграничных паспортов нового образца оснастили 43 многофункциональных центра Московской области, говорится в сообщении министра... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:39
2021-12-02T15:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мфц (многофункциональный центр)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Криптокабины для оформления заграничных паспортов нового образца оснастили 43 многофункциональных центра Московской области, говорится в сообщении министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.Криптобиокабины установлены в городах с населением более 50 тысяч человек. График работы криптобиокабин совпадает с графиком работы МФЦ, в которых они установлены."В Московской области в 43 МФЦ установлены криптобиокабины для оформления загранпаспортов нового образца. В криптобиокабинах можно сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться на новый загранпаспорт", - приводятся слова главы ведомства Надежды Крутяник.Она добавила, что раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на 5 лет, а для оформления загранпаспорта нового поколения – на 10 лет – требовалось посещать отделение МВД для сдачи биометрии. Чтобы оформить загранпаспорт через криптобиокабину, нужно предварительно записаться в МФЦ. Для этого на главной странице регионального портала следует найти сервис "Предзапись в МФЦ", выбрать нужное отделение и услугу "Получение заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет".
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московская область (подмосковье), мфц (многофункциональный центр)
15:39 02.12.2021
 

В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Криптокабины для оформления заграничных паспортов нового образца оснастили 43 многофункциональных центра Московской области, говорится в сообщении министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Криптобиокабины установлены в городах с населением более 50 тысяч человек. График работы криптобиокабин совпадает с графиком работы МФЦ, в которых они установлены.
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"В Московской области в 43 МФЦ установлены криптобиокабины для оформления загранпаспортов нового образца. В криптобиокабинах можно сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться на новый загранпаспорт", - приводятся слова главы ведомства Надежды Крутяник.
Она добавила, что раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на 5 лет, а для оформления загранпаспорта нового поколения – на 10 лет – требовалось посещать отделение МВД для сдачи биометрии. Чтобы оформить загранпаспорт через криптобиокабину, нужно предварительно записаться в МФЦ. Для этого на главной странице регионального портала следует найти сервис "Предзапись в МФЦ", выбрать нужное отделение и услугу "Получение заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет".
"Для оформления документа необходимо оплатить госпошлину – 5 тысяч руб. Срок изготовления загранпаспорта по месту прописки – 1 месяц. Если заявитель прописан в другом городе, паспорт можно будет получить через 3 месяца", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МФЦ (многофункциональный центр)
 
 
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