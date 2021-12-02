https://ria.ru/20211202/mfts-1761842575.html

В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ

В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ - РИА Новости, 02.12.2021

В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ

Криптокабины для оформления заграничных паспортов нового образца оснастили 43 многофункциональных центра Московской области, говорится в сообщении министра... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:39

2021-12-02T15:39

2021-12-02T15:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мфц (многофункциональный центр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759367768_0:154:3071:1882_1920x0_80_0_0_fd05a39f41f77501f0aaddae7f2481dc.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Криптокабины для оформления заграничных паспортов нового образца оснастили 43 многофункциональных центра Московской области, говорится в сообщении министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.Криптобиокабины установлены в городах с населением более 50 тысяч человек. График работы криптобиокабин совпадает с графиком работы МФЦ, в которых они установлены."В Московской области в 43 МФЦ установлены криптобиокабины для оформления загранпаспортов нового образца. В криптобиокабинах можно сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться на новый загранпаспорт", - приводятся слова главы ведомства Надежды Крутяник.Она добавила, что раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на 5 лет, а для оформления загранпаспорта нового поколения – на 10 лет – требовалось посещать отделение МВД для сдачи биометрии. Чтобы оформить загранпаспорт через криптобиокабину, нужно предварительно записаться в МФЦ. Для этого на главной странице регионального портала следует найти сервис "Предзапись в МФЦ", выбрать нужное отделение и услугу "Получение заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет".

https://ria.ru/20211202/opros-1761823407.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мфц (многофункциональный центр)