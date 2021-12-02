В Подмосковье кабинами для оформления загранпаспортов оснастили 43 МФЦ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Криптокабины для оформления заграничных паспортов нового образца оснастили 43 многофункциональных центра Московской области, говорится в сообщении министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Криптобиокабины установлены в городах с населением более 50 тысяч человек. График работы криптобиокабин совпадает с графиком работы МФЦ, в которых они установлены.
"В Московской области в 43 МФЦ установлены криптобиокабины для оформления загранпаспортов нового образца. В криптобиокабинах можно сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться на новый загранпаспорт", - приводятся слова главы ведомства Надежды Крутяник.
Она добавила, что раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на 5 лет, а для оформления загранпаспорта нового поколения – на 10 лет – требовалось посещать отделение МВД для сдачи биометрии. Чтобы оформить загранпаспорт через криптобиокабину, нужно предварительно записаться в МФЦ. Для этого на главной странице регионального портала следует найти сервис "Предзапись в МФЦ", выбрать нужное отделение и услугу "Получение заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет".
"Для оформления документа необходимо оплатить госпошлину – 5 тысяч руб. Срок изготовления загранпаспорта по месту прописки – 1 месяц. Если заявитель прописан в другом городе, паспорт можно будет получить через 3 месяца", - добавили в пресс-службе.